新华社北京5月12日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨12日下午在京与德国联邦议院副议长弗里德里希共同主持中国全国人大与德国“中国之桥”协会第二次视频会议并致辞。

王晨表示，习近平主席今年4月在出席领导人气候峰会时全面系统阐释了共同构建人与自然生命共同体理念的核心要义和实践路径，指明应对环境挑战、打造清洁美丽世界的合作之道。中方宣布的碳达峰和碳中和目标愿景，体现了中国应对气候变化的坚定决心和责任担当。应对气候变化是中德、中欧之间最具增长潜力的合作领域之一。希加强交流合作，携手应对挑战，推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。中国全国人大愿与德联邦议院共同努力，推动“中国之桥”协会成为沟通中德、中欧的民心之桥、合作之桥。

弗里德里希表示，德国联邦议院和“中国之桥”协会愿发挥积极作用，为促德中、欧中共同应对气候变化、实现可持续发展作出贡献。

会上，来自全国人大环资委、外交部、国家发展改革委、生态环境部、清华大学、北京环境交易所等有关部门负责同志与来自德国联邦议院和欧洲议会的议员，就“中国如何在2060年实现碳中和，碳排放权交易在其中所起作用、相关规划和实施细节”、“欧盟和德国‘循环经济’现状及为实现碳减排所采取的措施”等议题进行了交流讨论。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)