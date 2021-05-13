新华社东京5月12日电（记者华义 叶珊）日本从12日起延长首都东京等4地的紧急状态并扩大紧急状态实施范围，而疫情仍未见明显向好。据日本广播协会电视台统计，截至12日20时30分（北京时间19时30分），日本当天新增新冠确诊病例7055例，这也是最近一周内单日新增确诊病例数第二次超过7000例。

该电视台数据显示，截至12日，日本累计新冠确诊病例达659986例；新增死亡104例，累计死亡11199例。

东京都、大阪府、京都府、兵库县4地原定11日到期的紧急状态从12日起继续实施至5月31日。另外，爱知县和福冈县12日起也列入紧急状态实施范围。在延长紧急状态和扩大实施范围的同时，日本政府将此前针对营业面积超过1000平方米的商超和博物馆等的停业要求变更为20时结束营业，但各地方知事仍可以要求相关设施停业。

日本首相菅义伟12日表示，现在是最关键的时期，希望继续得到国民的配合。

4月以来日本部分地区疫情恶化，医疗资源紧张导致一些新冠感染者无法及时住院而在家中或隔离酒店中死亡，仅兵库县4月就有15名新冠感染者死于家中或隔离酒店。日本近日还曝出多起养老院等设施内的集体感染事件。兵库县神户市一家养老院截至8日有老人和职员共133人感染新冠病毒，其中25人死亡。

据日本厚生劳动省统计，截至11日，日本共完成约500万剂新冠疫苗的接种工作，约130万人完成两剂疫苗接种。

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