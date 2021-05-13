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以色列空袭致哈马斯多名高级指挥官死亡

2021年05月13日05:07 | 来源：新华网
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　　新华社加沙5月12日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）12日证实，哈马斯下属武装派别卡桑旅多名高级指挥官当天凌晨在以色列对加沙地带的空袭中死亡。

　　哈马斯在一份声明中说，以色列军队当天凌晨对加沙地带发动猛烈空袭，造成多名卡桑旅高级指挥官死亡，其中包括卡桑旅在加沙市的司令巴塞姆·伊萨。

　　另据以色列方面消息，以国防军和国家安全总局当天联合在加沙市和南部汗尤尼斯市等地开展定点清除行动，炸死卡桑旅在加沙市和汗尤尼斯市的司令，以及负责网络、情报、安全和火箭工程等的16名高级指挥官。

　　5月10日至12日，以色列与加沙地带武装爆发严重冲突。加沙地带武装人员向以方发射1000余枚火箭弹，造成以色列方面6人死亡、100多人受伤。以军随即展开报复行动，空袭加沙地带武装组织数百个目标。加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉说，以军10日至12日的空袭共造成巴方65人死亡、365人受伤，死者中有16名儿童。

　　自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是上周末以来，紧张局势有所加剧。5月10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，300余人受伤。

(责编：胡永秋、牛镛)

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