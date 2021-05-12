人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

印尼研究：科兴疫苗对预防医务人员出现有症状感染有效率达94％

2021年05月12日22:24 | 来源：新华社
小字号

　　新华社雅加达5月12日电（记者余谦梁 郑世波）印尼卫生部12日发布的一项研究结果显示，中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗对预防医务人员出现有症状感染的有效率为94%。

　　领导该研究的印尼卫生部官员潘吉·德万塔拉12日在新闻发布会上表示，卫生部在今年1月13日到3月18日间进行了这项研究，共有128290名此前没有感染过新冠病毒的医务人员参与了研究。该研究结果是在上述医务人员完成接种两剂科兴克尔来福疫苗后得出的。结果还显示，该疫苗对预防这些医务人员因新冠感染入院治疗的有效率为96%，预防感染所致死亡的有效率为98%。

　　印尼卫生部另一位官员西蒂·纳迪亚·塔尔米齐在当天的新闻发布会上表示，战斗在抗疫最前线的医务人员是最容易感染新冠病毒的人群，来自这些抗疫先锋的数据显示，在接种疫苗后他们的发病率和死亡率都降低了。

　　西蒂强调说，希望印尼社会更多人能尽快接种疫苗，在人群中建立免疫屏障阻断病毒传播，这样才能尽快结束疫情。

　　印尼从1月份起在全国启动新冠疫苗接种，并优先为全国130万名医卫工作者接种。印尼医学会统计数据显示，启动疫苗接种后，该国医护人员死于新冠感染的数量大幅下降。

　　据印尼卫生部5月12日发布的数据，该国当天新增确诊新冠病例4608例，累计确诊1728204例，新增死亡152例，累计死亡47617例。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部