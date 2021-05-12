新华社雅加达5月12日电（记者余谦梁 郑世波）印尼卫生部12日发布的一项研究结果显示，中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗对预防医务人员出现有症状感染的有效率为94%。

领导该研究的印尼卫生部官员潘吉·德万塔拉12日在新闻发布会上表示，卫生部在今年1月13日到3月18日间进行了这项研究，共有128290名此前没有感染过新冠病毒的医务人员参与了研究。该研究结果是在上述医务人员完成接种两剂科兴克尔来福疫苗后得出的。结果还显示，该疫苗对预防这些医务人员因新冠感染入院治疗的有效率为96%，预防感染所致死亡的有效率为98%。

印尼卫生部另一位官员西蒂·纳迪亚·塔尔米齐在当天的新闻发布会上表示，战斗在抗疫最前线的医务人员是最容易感染新冠病毒的人群，来自这些抗疫先锋的数据显示，在接种疫苗后他们的发病率和死亡率都降低了。

西蒂强调说，希望印尼社会更多人能尽快接种疫苗，在人群中建立免疫屏障阻断病毒传播，这样才能尽快结束疫情。

印尼从1月份起在全国启动新冠疫苗接种，并优先为全国130万名医卫工作者接种。印尼医学会统计数据显示，启动疫苗接种后，该国医护人员死于新冠感染的数量大幅下降。

据印尼卫生部5月12日发布的数据，该国当天新增确诊新冠病例4608例，累计确诊1728204例，新增死亡152例，累计死亡47617例。

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