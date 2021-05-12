新华社北京5月12日电（记者孙楠、马卓言）针对美欧媒体渲染“中国面临人口危机”，并称甚至会影响中国梦的实现，外交部发言人华春莹12日表示，中国人口总量持续增长，仍然是世界第一人口大国；将推动高质量发展，有针对性地制定人口相关战略和政策。希望热衷于炮制各种涉华论调的人，能和中国人民共同迎接并且见证中国梦的实现。

华春莹在例行记者会上回答有关提问时表示，根据国家统计局权威发布，中国现在人口14.1178亿，比10年前的2010年增长5.38%，年平均增长0.53%。这个数据表明，中国人口十年来继续保持低速增长态势。人口质量稳步提升，人口受教育程度明显提高。人口结构调整变化，性别结构改善。人口流动集聚的趋势更加明显，城镇化水平持续提高。

华春莹指出，汉族人口与2010年相比增长4.93%，各少数民族人口增长10.26%，少数民族人口比重上升0.4个百分点，“民族人口稳步增长，充分体现了中国各民族全面发展进步的面貌。”

“针对有些美媒的关注，有一个事实不知道他们有没有注意到，中国人口14.1178亿，不是仍然比美欧国家人口总数加起来还多吗？不知有关媒体记者如何摇身变成人口统计学专家和社会学家，从何得出‘中国人口危机说’的结论？”华春莹说。

她说，普查数据也反映出中国人口发展面临着一些结构性矛盾，如劳动年龄人口和育龄妇女规模下降，老龄化程度加深，总和生育率下降，出生人口数量走低等。

她指出，美国人口普查局最新公布的数据显示，美国人口增速过去10年下降到近百年来的最低水平。美国疾病控制与预防中心国家卫生统计中心统计数据显示，2020年美国出生的婴儿比前一年下降了4%。随着各国经济社会持续发展，尤其是工业化、现代化带来的人口生育观念转变等方面的影响，低生育和人口老龄化已经成为大多数发达国家普遍面临的问题，也将是中国面临的现实问题。

“在11日国新办发布会上，有关部门负责人表示，要辩证看待人口变化对经济社会的影响，中国将推动高质量发展，有针对性地制定人口相关战略和政策。‘十四五’规划纲要已明确提出，要推动实现适度生育水平，减轻家庭生育、养育、教育的成本，释放生育政策的潜力。”华春莹说。

她表示，回顾过去几十年，在中国发展的几乎每一个关键阶段，西方都会对中国作出种种评判和预测，出现了各种各样的论调，如各种版本的“中国威胁论”“中国崩溃论”。但随着中国持续发展，这些论调后来都一一被事实“打脸”。

“中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将继续沿着已经被证明是正确的道路坚定前行。希望热衷于炮制各种涉华论调的人也能和我们中国人民一样健康快乐地生活，共同迎接并且见证中国梦的实现。”她说。

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