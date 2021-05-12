新华社北京5月12日电（记者谢希瑶、于佳欣）商务部部长助理任鸿斌12日在国新办举行的新闻发布会上说，今年一季度，中国与中东欧17国贸易额达301.3亿美元，同比增长50.2%，超出同期中国外贸增速的11个百分点。

任鸿斌介绍，2020年，中国与中东欧17国贸易额首次突破千亿美元，达到1034.5亿美元，同比增长8.4%，可谓逆势增长。中国与中东欧国家合作取得长足进步还体现在投资合作日趋紧密、基础设施项目稳步实施、互联互通保持稳定。目前中国同中东欧国家双向投资规模已接近200亿美元，涉及汽车零部件、化工、家电等多个领域。疫情之下，绿色低碳、医药健康、新能源等正成为新的投资热点。

2012年至2020年，中国与中东欧17国双边贸易年均增长8%，是中国与欧盟贸易增速的2倍以上。其中，中国从中东欧国家进口年均增长9.1%，出口年均增长7.6%。今年一季度，中国自中东欧国家进口额达81.7亿美元，同比增长44.7%。未来5年，中国计划从中东欧国家累计进口1700亿美元以上的商品。

任鸿斌说，由于双方产品结构、发展阶段不同，中方与很多中东欧国家保持了贸易顺差。中国政府高度重视促进贸易平衡，进口逐渐扩大，与我们采取的贸易措施以及双方的共同努力分不开。下一步将充分发挥中国-中东欧国家博览会以及中国国际进口博览会等多个展会平台，通过更多方式扩大进口，促进贸易平衡。

中国-中东欧国家博览会是我国唯一面向中东欧国家的国家级展会。6月8日至11日，第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将在浙江省宁波市举办，博览会由中国商务部和浙江省人民政府共同主办，目前各项筹备工作正在积极推进。浙江省副省长朱从玖表示，预计有2000余家参展商和来自全国的6000余家采购商报名参会。

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