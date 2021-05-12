新华社法兰克福5月12日电 题：欧盟拟加大投资解决“缺芯”危机

新华社记者邵莉 胡小兵

今年初以来，芯片短缺对欧洲汽车业影响不断加剧，并且“缺芯”危机正向消费电子产品等领域蔓延。业内人士预期，芯片短缺问题甚至可能会持续至明年。为此，欧盟计划成立“芯片联盟”，欲投巨资实现芯片自给自足。

据德国媒体报道，受芯片供应不足影响，德国汽车制造商戴姆勒公司从上周开始暂停了辛德尔芬根工厂奔驰E级轿车的生产。此前，德国大众、奥迪汽车均因芯片短缺出现不同程度停产。

“缺芯”危机不仅影响全球汽车业，还迅速向其他领域扩散，波及苹果、三星、惠普等消费电子企业。

德国慕尼黑伊弗经济研究所针对数千家企业的一项调查显示，4月有45%的工业企业抱怨中间产品短缺，这一比例高于以往。

德国巴登-符腾堡州银行经济学家延斯-奥利弗·尼克拉施表示，虽然企业订单大涨，但产量却没有猛增，主要原因是缺乏半导体等中间产品导致许多制造商生产进度放慢。

韩国韩亚大投证券公司分析师表示，对汽车企业来说，第二季度芯片短缺问题更加严峻，这种状况可能会持续更长时间，甚至到明年。德国芯片巨头英飞凌公司首席执行官赖因哈德·普洛斯也预计，芯片短缺将持续到明年。

分析人士认为，当前芯片短缺局面与新冠疫情密切相关，一方面封锁措施导致供应链不畅，一些芯片产品无法按计划送达；另一方面，居家办公和网课使电脑、智能手机等电子产品需求激增，加上汽车需求快速回升，全球芯片产能持续紧张，芯片供不应求。

此外，日本半导体巨头瑞萨电子公司主力工厂3月发生火灾事故、美国半导体重地得克萨斯州2月遭遇极端天气使原本紧张的芯片供应雪上加霜。

此次芯片短缺危机让欧盟国家意识到，过度依赖亚洲和美国供应商，在危机条件下供应链安全将难以保障。为此，必须改变欧洲对芯片生产长期投资不足的局面，增加公共资金支持，吸引芯片巨头在欧洲设厂。

近日欧洲媒体纷纷披露，欧盟正考虑建立一个包括意法半导体、恩智浦半导体、阿斯麦和英飞凌等公司在内的“芯片联盟”，以便在全球半导体供应链紧张的情况下减小进口依赖。

根据欧盟委员会负责内部市场的委员蒂埃里·布雷东的说法，项目设立的目标是到2030年将欧洲半导体产量占全球产量的份额从目前的10%提升至20%，基本实现欧洲芯片需求靠本土生产满足。欧盟有意斥巨资吸引英特尔、三星或台积电来欧洲建立高端芯片厂。

据报道，英特尔希望欧盟提供80亿欧元政府补贴，支持其在欧洲建设芯片工厂。英特尔将在今年年底前作出决定。如果一切进展顺利，工厂建设期预计为两年。英特尔希望通过在欧洲建厂成为当地主要芯片供应商。

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