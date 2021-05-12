人民网巴黎5月12日电 （记者李永群）第四届全球华语朗诵大赛法国地区复赛于5月5至9日举行。经过激烈的角逐，幼儿组李语桐（欧洲时报中文学校）、少儿组吴桐语（精英中文学校）、少年组孙诗涵（相遇在中国中文学校）、青少组张棒棒（培英中文学校）脱颖而出，获得复赛金奖。

第四届全球华语朗诵大赛于2021年3月正式启动，由中国华文教育基金会主办，北京教育学会朗诵教育专业委员会、曹灿艺术学校承办。受疫情影响，赛事均在线上进行。本届法国赛区赛事由法国华文教育协会、欧洲时报文化传媒集团承办，由法国华侨华人会中文学校、巴黎中国文化中心、欧洲时报中文学校等协办，并得到了中国驻法国大使馆的支持。

1100多个初赛作品经过20多家协办单位的层层选拔，从中选出306个作品进入复赛。其中幼儿组46个、少儿组124个、少年组96个、青少组40个。复赛作品在欧洲时报网站浏览量接近2万次，截至5月11日共获得19万多次点赞。

作为复赛评委之一，暨南大学教授、国家语委海外华语研究中心主任郭熙给组委会发来了感言：“这次参赛的作品题材丰富，内容向上，满满的正能量。同学们的朗诵感情充沛，普通话标准流畅，表达手段丰富多样，母语保持良好。从朗诵中，可以看出同学们对朗诵作品的深刻理解和感受。在观看视频的过程当中，我不止一次流下了眼泪。我看到了远在海外的中华儿女对祖国的热爱和思念，看到了他们对传承中华文化的执着。这更使我坚信中华语言文化在海外的传承有着强大的社会基础，未来海外华语作为祖语保持有美好的前景。除此之外，海外华侨华人子女还是未来中华语言文化传播的重要力量，应充分发挥他们的作用，我也相信他们会这样做。”

(责编：崔越、刘慧)