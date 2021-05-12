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秦兵汉俑，邂逅千年

2020年俄罗斯小伙子Malinin Stepan中国陕西之旅

邓圩
2021年05月12日18:00 | 来源：人民网-国际频道
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邂逅2200年前的军队？见识2000多年前的歌舞组合？2020年，俄罗斯小伙子史蒂芬在中国陕西省留学，他很好奇在中国最重要的古都之一——西安蕴藏着哪些不一样的故事。2021年2月，人民网美西公司拍摄的系列短片“海外看中国·秦兵汉俑 邂逅千年”中，史蒂芬带着大家领略了中国历史上两个重要王朝最重要的代表符号——秦兵汉俑，通过他们的微表情，体验2000多年前的古代中国。

在当地导游的带领下，史蒂芬来到秦始皇陵兵马俑博物馆。这里有庞大的地下军团：战车与步兵一路展开，与真人大小一样的士兵没有一个长得一样；他们手持的武器从弓弩到枪矛，乘坐战车或马匹；他们的衣着、装饰显示出各自不同的级别和身份。史蒂芬去的1号坑是战车和步兵相间的主力军阵，约有6000个真人大小的陶俑。这个博物馆一共呈现了3个坑发现的8000多件兵马俑。

从严肃的秦始皇地下军团，到汉代皇帝的陵墓阳陵，史蒂芬发现，与秦兵马俑不同，汉俑满脸喜乐，歌舞升平，感觉生活很幸福。导游介绍道，这是另一个神秘的地下王国，埋葬着西汉景帝刘启，他创造了中国历史上第一个繁华盛世“文景之治”，社会安宁、生活殷实，这些汉俑仿佛当时汉朝社会生态的重现。

正如史蒂芬在故事的最后所感叹的，文物之所以珍贵，是因为它们都有着自己的故事，见证了不同时代的辉煌。他希望自己在陕西省这个中国沉淀了无数重要朝代的古老土地，继续发现、继续寻找来自古老中国的惊喜和特色。

(责编：崔越、刘慧)

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