新华社加沙5月12日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）12日说，以色列军队当天凌晨再次对加沙地带发动大规模猛烈空袭。据巴媒体报道，10日晚至12日早，以军轰炸共造成巴方35人死亡、233人受伤。

哈马斯官员伊亚德·阿勒布祖姆12日告诉新华社记者，以军战机多次空袭加沙城内包括警察总部大楼在内的多个哈马斯目标、一些住宅建筑以及南部汗尤尼斯的目标。此外，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的一些军事设施也遭到空袭。

据目击者描述，警察总部大楼受损严重，多幢住宅大楼几乎被夷为平地。

据一名接近哈马斯高层的人士透露，哈马斯下属武装派别卡桑旅多名高级指挥官在加沙城的住宅遭到空袭，其中两人死亡。

另据以色列媒体报道，加沙地带武装分子向以方发射1000余枚火箭弹。作为回应，以军轰炸了加沙地带武装组织数百个军事目标，包括火箭弹发射架、军事哨所、地道等。

自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是上周末以来，紧张局势有所加剧。10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，300余人受伤。

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