新华社堪培拉5月12日电 澳大利亚前外长和一些专家学者近日表示，一些澳政客上月发表的“战鼓敲响”的言论不负责任，澳政府应反思对华政策，正视中国崛起，改善对华关系。

澳大利亚前外长加雷思·埃文斯4日在一个名为“亚洲联系”的讨论平台上表示，澳政府应注意其外交辞令，对所采取的政策措施也要谨慎，避免过度热衷于发表对中国的评论。他建议澳政府谨慎对待澳安全机构的建议。他说，澳政府应对这些建议的质量进行评估，因为其大都来自一些传统国防安全人员，这些建议“总体上令人担忧”。

埃文斯还建议，澳政府在外交政策上要保持独立性，完全依赖于美国的想法已带来历史教训，入侵伊拉克就是一个案例。“美国将始终遵循自己的利益。如果某个地区确实发生了灾难，美国是否会为我们采取军事行动，将完全取决于美国对自身利益的评估。我们需要对此保持清醒的头脑。”

澳著名战略专家、澳国立大学名誉教授休·怀特日前对澳周刊《星期六报》说，一些澳官员近期有关战争的言论令人不安，但澳政府似乎没意识到相关言论带来问题的严重性，也没有解决问题的可行计划。

怀特表示，澳政府要理性看待中国的必然崛起，也要接受“亚洲的新秩序”。“澳大利亚必须与中国形成新的关系。这种关系要考虑到这一现实，也要平衡和保护我们的全部利益。这需要艰苦的工作、深邃的思想和微妙的执行力。这将意味着我们外交政策的一场革命。”

悉尼大学现代史教授詹姆斯·柯伦9日在《澳大利亚金融评论报》发表专栏文章说，澳大利亚内政部秘书长迈克尔·佩祖洛有关“战鼓敲响”的言论是不负责任的。在与亚洲各国交往中，澳大利亚应坚持务实、理性和具有建设性的外交政策。

(责编：燕勐、刘叶婷)