人民网东京5月12日电 （记者刘军国）由神户地区中国留学生学友会、东南大学经济管理学院联合主办，中国驻大阪总领馆教育处、西日本地区中国留学生学友会协办的“神户地区六甲山论坛——经济增长与中国在全球经济中的地位”专题讲座5月8日以在线方式举办。来自京都大学、大阪大学、神户大学等西日本地区多所大学的留学人员，以及东南大学、南京大学等中国多所大学的师生等约150人参加活动。

中国驻大阪总领事馆教育处参赞吴劲松表示，中国秉持人类命运共同体理念，积极推动国际防疫合作，大阪总领馆也会时刻为同学们的生活、学习提供帮助和支持。今年是中国共产党建党100周年，明年是中日邦交正常化50周年，大阪总领馆将以此为契机积极推动领区内大学与中国大学开展多元交流活动，为在日学子提供丰富多彩的线上交流，服务好海外留学人员、服务好中日学校间的交流合作。

东南大学经济管理学院党委书记袁健红表示，中国经济与世界经济密不可分，把握两者的现状并研究两者关系能够帮助同学们深入理解中国经济发展与世界经济发展的一般趋势及其差异，深入理解中国经济未来发展的趋势，对同学们的学业规划和就业具有指导意义。

东南大学经济管理学院教授邱斌作了以“经济增长与中国在全球经济中的地位”为主题的讲座。邱斌从自己与日本学者间的交流故事引入，然后从经济增长、经济增长驱动力量、后疫情时代经济增长、中国在世界经济中的地位、中日经济互动等五个方面展开。

邱斌指出，虽然新冠疫情阻碍了世界经济增长，但这种负面影响只是短期的，区域经济合作仍然具有重要性。中日两国应该相互学习，中国可学习日本经济的国际化、管理上的精细化，日本在互联网和人工智能产业已经呈现明显的滞后状态，应该多向中国学习，并与中国合作交流。中国和日本作为世界第二、第三大经济体，两国经济互补，在科技创新、节能环保、医疗康养、电子商务、第三方市场合作等领域可以进一步开展高质量务实合作。

“经济增长与中国在全球经济中的地位”专题讲座在线举办。图片来源：神户地区中国留学生学友会供图

“经济增长与中国在全球经济中的地位”专题讲座在线举办。图片来源：神户地区中国留学生学友会供图

交流环节，邱斌就同学们提出的问题进行解答。参会同学们纷纷表示受益良多，作为新时代青年、作为海外留学生不应仅限于自己专业，应更多地了解不同领域的知识，观察不同地域的经济变化，深入理解世界趋势的发展变化。

(责编：崔越、常红)