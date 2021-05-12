新华社耶路撒冷5月12日电（记者尚昊）以色列总理办公室12日凌晨发表声明宣布，以色列中部阿拉伯人与犹太人混居城市卢德进入紧急状态。

声明说，以总理内塔尼亚胡当天凌晨与国防部长、公共安全部长、警方负责人、国家安全委员会负责人、总检察长等高级官员举行会议，讨论决定宣布卢德进入紧急状态。此外，驻守在约旦河西岸地区的部分以色列边防警察将移防至卢德。

声明说，内塔尼亚胡表示要“严厉打击违法者”、增派地面部队，以“恢复城市的宁静和秩序”。

自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生。以色列各地的阿拉伯民众举行抗议活动声援巴勒斯坦人，民众间暴力冲突增加。据以媒体报道，发生在卢德的冲突已致一人死亡、多人受伤。卢德市市长亚伊尔·雷维沃在接受媒体采访时表示，当地警察“对暴动失去了控制”，犹太会堂和数百辆汽车被烧毁。

本月10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，致300余人受伤。从10日晚开始，加沙地带武装力量不断向以色列境内发射火箭弹，以色列则持续对加沙地带进行军事打击，冲突已造成以色列方面5人死亡、100多人受伤，巴方35人死亡、200多人受伤。

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