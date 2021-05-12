图书《拆解“双标”：那些误读中国的套路》

人民网讯 人民日报头版主编李仕权等撰写的《拆解“双标”：那些误读中国的套路》近日由人民日报出版社出版发行。

该书用丰富的案例展现了以美国为代表的西方对中国花样百出的“双标”行径，梳理了西方“双标”“甩锅”中国的套路和伎俩；系统剖析了西方“双标”背后的立场偏向、观点偏颇、方法偏离、传统偏执，指出“双标”在做法上是自欺欺人的，终将会搬起石头砸自己的脚；揭示了百年未有之大变局下西方“双标”滋生的深层次因素：文明竞赛“东升西降”让西方失落，权力结构“南升北降”让西方失望，国家制度“中升西降”让西方失措，发展动能“新升旧降”让西方失势，一系列的失利，让“不适应”“不舒服”的西方又进一步滑向失信，导致“双标”大行其道，“甩锅”大肆泛滥。

作者表示，争取国际话语权，先要拆解西方的“双标”。该书正是为解决“失语就要挨骂”问题努力探索。全书内容丰富、案例鲜活、剖析深刻、语言生动，让“有意义”的话题表达得“有意思”，既有料又有识，既辛辣又理智。

(责编：苏缨翔、常红)