邓圩

古佛也会比出“剪刀手”？什么样的微笑能够 “穿越千年”？2020年是龙门石窟开凿1560周年，来自吉尔吉斯斯坦的Irgashev Shakhrukh来到了这个与历史相连的地方，开启了龙门石窟之旅。由人民网美西公司拍摄的“海外看中国”系列短视频，“壁上丹青, 龙门遗珍”一集记录了Shakhrukh的“穿越之旅”。

洛阳龙门石窟，一个由1500多年前中国北魏时期开凿的绝景奇观，与敦煌莫高窟、大同云冈石窟并称为中国三大石窟。龙门石窟的开凿持续了1400年，至今仍存有窟龛2100多个，造像10万余尊，碑刻题记3600余品，数量之多位于中国各大石窟之首。

2020年底，Shakhrukh在当地导游张萍的带领下参观了这一世界文化遗产。Shakhrukh特别感兴趣的是，当时的匠人们如何用着当时的工具，以坚硬的山岩为布刻画万千佛像，雕凿千姿百态。而这样的雕凿持续了1400年，跨越过十几个朝代，10多万尊佛像带着每个时期不同的审美风格和艺术特色，成为映照历史与文化的“石头史书”。

龙门石窟依山开凿，临水而居，规模宏伟，现存主要洞窟45个。最精彩的当属北魏和唐朝两个时期的石刻。不管站在石窟的哪个地方，都能感觉到主佛在向你微笑。另外有一尊佛像也特别引人注目，那就是网称“史上超萌佛像”的网红“剪刀手”佛像。佛像端坐台上，右手伸出的两根手指像极了胜利的手势“V”，于是被称为“剪刀手”菩萨。

主佛“穿越千年的微笑”到底有多震撼？网红“剪刀手”佛像是如何形成的？Shakhrukh带着“壁上丹青, 龙门遗珍”为你揭开龙门石窟的神秘面纱，读懂这部穿越千年的历史著作。

(责编：张信凤、常红)