新华社联合国5月11日电 中国常驻联合国代表张军11日在安理会伊拉克问题视频公开会上发言，敦促维护伊拉克稳定。

他说，伊拉克安全形势依然严峻，极端组织“伊斯兰国”残余势力继续在伊发动袭击。国际社会应继续坚定支持伊拉克反恐努力，协助伊方解决好外国恐怖作战分子问题。要在充分尊重伊拉克司法主权的前提下，发挥联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克犯罪证据调查组的作用，支持伊拉克将恐怖分子绳之以法。伊拉克和平离不开良好的周边环境。中方希望有关各方共建安全稳定的未来。他说，在伊拉克领土上进行任何军事行动都必须征得伊政府同意，伊拉克不应成为地缘政治的受害者。

张军说，中方欢迎伊方采取积极举措推进今年大选筹备工作，鼓励伊政府继续作出努力，确保选举平稳、顺利举行。伊拉克曾两次就选举问题致函安理会轮值主席。联合国应为伊选举顺利举行发挥积极和建设性作用。

他说，加强团结对维护伊拉克稳定至关重要。中方欢迎伊拉克中央政府和库尔德地区政府通过对话协商就2021年预算法案达成一致，支持双方保持当前良好势头，继续就共同关心的问题寻找可持续的解决方案。中方赞赏卡迪米总理呼吁举行全国对话。希望伊国内各方积极、建设性参与，增进团结友爱，实现包容和解，加快融合发展。

他说，国际社会应继续向伊拉克提供抗疫支持，重点实现疫苗公平分配。疫情暴发以来，中方向伊派遣抗疫专家小组，提供多批抗疫物资，援建核酸检测实验室，并连续向伊方提供两批次疫苗援助，帮助伊拉克渡过难关。

他说，中方支持联合国伊拉克援助团授权延期。中方将同国际社会一道，继续支持伊拉克实现持久和平、发展与繁荣。

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