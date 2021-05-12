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美国国务卿与以色列外长通电话 呼吁各方缓解紧张局势

2021年05月12日13:00 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿5月11日电（记者刘品然）美国国务卿布林肯11日与以色列外长阿什克纳齐通电话讨论巴以冲突问题，呼吁各方缓和紧张局势，停止暴力行为。

　　美国国务院在一份声明中说，双方讨论了在耶路撒冷出现的暴力事件，布林肯就以色列遭遇火箭弹袭击并造成人员伤亡向阿什克纳齐表达关切和慰问，同时呼吁各方缓和紧张局势，停止给巴以平民带来伤亡的暴力行为。

　　白宫新闻秘书普萨基当天早些时候在例行记者会上说，总统拜登支持以色列的安全和自卫权，美方谴责针对以色列实施火箭弹袭击的行为，同时反对给巴以民众带来暴力的极端主义。普萨基表示，美方将继续支持通过“两国方案”解决巴以问题，这是确保双方实现公正和持久和平的唯一途径。

　　自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是上周末以来，紧张局势有所加剧。5月10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，造成300余人受伤。

　　据报道，5月10日以来，加沙地带的武装组织向以色列发射数百枚火箭弹。作为回应，以军空袭了加沙地带武装组织逾130处军事目标。以总理内塔尼亚胡11日表示，以色列将进一步加大对加沙地带武装分子打击的“数量和频率”。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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