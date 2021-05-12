新华社北京5月12日电 美国前助理国防部长、资深外交官傅立民（英文名查尔斯·弗里曼）日前撰文指出，美国对中国采取的包括贸易战在内的“攻击性”政策，终将证明会令美国“自食其果”。

傅立民在东亚论坛网络平台上发表题为《华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛》的文章，指出美国试图通过不断升级“极限施压”来削弱、遏制中国。

傅立民指出，在这场贸易战中，美国农民失去了巨大的中国市场；美国企业也不得不接受利润下降的现实，削减工资和工作岗位等。预计到2025年，美国将减少32万个就业岗位，国内生产总值将比预期减少1.6万亿美元。

傅立民说，美国如果继续选择与中国对抗，只会在国际上失道寡助。美国必须提升自身竞争力，建设一个有更好治理和教育，更加平等、开放、创新、健康和自由的社会，显然对抗不是通往这一美好愿景的方式，合作才是。

傅立民还说，美中两国若加强合作，共同应对疫情、核扩散和贫困等问题，这将使两国和全球都受益，反之，对抗只会强化敌意、煽动仇恨，最终两败俱伤。

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