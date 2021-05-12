新华社北京5月11日电（记者王宾、许可）针对有外媒报道称“中国正在创造一个全球新闻媒体的替代选择”，外交部发言人华春莹11日表示，世界是丰富和多元的，各国都应该有自己的声音，中国当然应该在国际舆论格局拥有一席之地。面对肆意抹黑攻击和谣言谎言，中国当然需要发出自己的声音，说明事实真相。

华春莹在例行记者会上回答有关提问时表示，在媒体领域，不应只有CNN和BBC，各国都应该有自己的声音。作为拥有14亿人口、占世界人口总数近五分之一、拥有5000年绵延不断文明、全球第二大经济体和最大发展中国家的中国，当然应该、也值得在国际舆论格局拥有自己的一席之地。

华春莹说，美方一方面滥用话语霸权，打着“自由”的幌子对中国肆无忌惮地进行虚假信息攻击，另一方面将意识形态凌驾于客观真实的原则之上，通过抹黑打压中国媒体来为自己的政治操作搞“辩护”，这是赤裸裸的舆论或者话语霸权。

“面对针对中国的肆意抹黑攻击和谣言谎言，中国当然需要发出自己的声音，在涉及新冠肺炎疫情等一系列重要问题上说明事实真相，留下客观、真实的人类集体叙事和记忆。这才是负责任的国家真正负责任的态度。”她说。

华春莹指出，中国人讲求人无信不立、业无信不兴，己所不欲勿施于人。中国媒体秉持客观真实原则进行新闻报道，不炮制、不散播针对别国的虚假信息。而美国国会参议院外委会通过“2021年战略竞争法案”，提出每年要花费3亿美元用于传播抹黑中国的负面信息。

华春莹表示，各国体制不同，媒体如何运营自然会有所不同。评价一个媒体的专业性，最重要的是看它能否恪守新闻职业操守，能否客观公正报道。新华社是有着近90年历史的国际知名新闻机构，按照通讯社通行的运营规则，为其遍布全球的各类用户提供权威性和专业化的新闻资讯。“我想新华社同其他国家新闻机构的合作，同美联社、路透社、法新社、共同社跟世界各国新闻机构合作没什么不同。”

她说，不能因为新华社属于中国这个社会主义国家，就否定新华社等中国媒体应有的新闻交流合作权利。如果因此指责新华社等中国媒体同其他国家新闻机构正常的新闻信息交流合作，本身就是一种意识形态偏见和政治歧视。

“按照报道中的逻辑，新华社、中国日报等中国媒体属于中国政府，服务的是14亿中国人民的利益，那么CNN等属于一些垄断私人资本的媒体，服务的可能只是极少数人或者利益集团的利益。是不是可以这么理解？”她说。

华春莹还就中方向外国媒体提供外文报道、媒体记者签证等问题说明事实真相、阐明立场。

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