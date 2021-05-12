新华社开罗5月11日电（记者李碧念）阿拉伯国家联盟（阿盟）11日发表声明说，阿拉伯国家外长当天举行紧急视频会议，讨论以色列在耶路撒冷针对巴勒斯坦人的侵犯行为。

阿盟秘书长盖特在声明中说，此次视频会议不仅为了谴责以色列在耶路撒冷和其他巴勒斯坦被占领土上的侵犯行为，而且向国际社会发出一个明确的信息，即巴以冲突不应该这样持续下去。他说，以色列的行为违反了国际法，侵犯了巴勒斯坦人在宗教圣地举行宗教活动的正当权利。

盖特同日在另一份声明中谴责以色列针对加沙地带巴勒斯坦人的无差别轰炸。他说，以色列在耶路撒冷的侵犯行为以及以政府对犹太极端分子的宽容加剧了冲突，以色列政府必须对冲突不断升级承担责任。他呼吁国际社会采取措施，阻止以色列在耶路撒冷、加沙地带和所有巴勒斯坦被占领土上的挑衅行为。

自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是上周末以来，紧张局势有所加剧。5月10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，造成300余人受伤。

据报道，5月10日以来，加沙地带的武装组织向以色列发射数百枚火箭弹。作为回应，以军空袭了加沙地带武装组织逾130处军事目标。加沙地带卫生部门官员说，以军的轰炸造成巴方约30人死亡、100多人受伤。

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