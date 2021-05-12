人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

阿盟就巴以冲突召开外长紧急视频会议

2021年05月12日08:30 | 来源：新华社
小字号

　　新华社开罗5月11日电（记者李碧念）阿拉伯国家联盟（阿盟）11日发表声明说，阿拉伯国家外长当天举行紧急视频会议，讨论以色列在耶路撒冷针对巴勒斯坦人的侵犯行为。

　　阿盟秘书长盖特在声明中说，此次视频会议不仅为了谴责以色列在耶路撒冷和其他巴勒斯坦被占领土上的侵犯行为，而且向国际社会发出一个明确的信息，即巴以冲突不应该这样持续下去。他说，以色列的行为违反了国际法，侵犯了巴勒斯坦人在宗教圣地举行宗教活动的正当权利。

　　盖特同日在另一份声明中谴责以色列针对加沙地带巴勒斯坦人的无差别轰炸。他说，以色列在耶路撒冷的侵犯行为以及以政府对犹太极端分子的宽容加剧了冲突，以色列政府必须对冲突不断升级承担责任。他呼吁国际社会采取措施，阻止以色列在耶路撒冷、加沙地带和所有巴勒斯坦被占领土上的挑衅行为。

　　自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是上周末以来，紧张局势有所加剧。5月10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，造成300余人受伤。

　　据报道，5月10日以来，加沙地带的武装组织向以色列发射数百枚火箭弹。作为回应，以军空袭了加沙地带武装组织逾130处军事目标。加沙地带卫生部门官员说，以军的轰炸造成巴方约30人死亡、100多人受伤。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部