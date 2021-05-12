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加沙地带武装向以色列发射火箭弹　以方说袭击致3人死亡

2021年05月12日08:28 | 来源：新华社
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　　新华社加沙5月11日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅11日晚说，卡桑旅当晚向以色列中部城市特拉维夫发射了火箭弹。以色列急救组织说，加沙地带武装组织的袭击造成以南部和中部3人死亡。

　　据巴勒斯坦媒体报道，从10日晚开始，卡桑旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）下属的圣城旅等加沙地带武装组织先后向以色列发射近500枚火箭弹。此前，卡桑旅发言人阿布·乌拜达发表声明说，如果以色列继续对加沙地带发动空袭，卡桑旅将把特拉维夫的摩天大楼作为攻击目标。

　　以色列急救组织11日说，来自加沙地带的火箭弹袭击造成以南部城市阿什凯隆和中部城市里雄莱锡安共3名妇女死亡。据以色列媒体报道，袭击还造成以方100余人受伤。

　　以色列国防军说，当地时间10日18时至11日晚，加沙地带武装分子向以色列发射了480余枚火箭弹，其中近200枚被拦截。作为回应，以军轰炸了加沙地带武装组织逾130处军事目标，包括火箭弹发射架、军事哨所、地道等。以色列总理内塔尼亚胡11日表示，以色列将进一步加大对加沙地带武装分子打击的“数量和频率”。

　　巴勒斯坦媒体援引加沙地带卫生部门官员的话报道说，以军空袭已造成巴方约30人死亡、100多人受伤。另据一名接近圣城旅高层的人士透露，圣城旅副司令哈桑·阿布·阿塔以及负责火箭弹发射的高级指挥官萨马赫·阿比德·马姆卢克在不同地点被炸身亡。

　　自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是上周末以来，紧张局势有所加剧。5月10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，致300余人受伤。（参与记者：尚昊）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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