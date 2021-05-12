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美小行星探测器带“货”踏归途

2021年05月12日08:26 | 来源：新华网
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　　装载小行星样本，美国探测器“奥西里斯-REx”10日启程返回地球，其样本舱预计在2年多后落到地球上。

　　奥西里斯-REx2016年9月发射，2018年12月进入绕小行星贝努运行的轨道，2020年10月在贝努表面“一触即走”，利用机械臂在其表面采集样本。

　　据美联社报道，虽然小行星贝努目前距地球2.87亿公里，奥西里斯-REx的“返乡”路程却长达25.87亿公里。美国国家航空航天局（NASA）解释，奥西里斯-REx不能以直线返回，而需绕太阳运行两圈后才能将样本舱送回地球。

　　如果一切顺利，探测器将于2023年9月24日飞过地球时弹出样本舱。样本舱将落在美国西部犹他州的沙漠中。

　　该项目科学家丹特·劳蕾塔估计，探测器收集的样本总重量在200克至400克之间，大多数是零碎小块。NASA将把部分样本分送给全球多地实验室研究，75%样本将存放在位于美国休斯敦的约翰逊航天中心。

　　小行星贝努有45亿年历史，蕴含有太阳系早期的物质。NASA认为，贝努小行星对地球有潜在威胁。研究贝努不仅有助了解行星形成及地球生命起源，还能更深入探索可能影响地球的小行星。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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