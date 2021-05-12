新华社开罗5月11日电（记者李碧念）据埃及《金字塔报》11日报道，埃及总统塞西当天批准了苏伊士运河管理局提交的苏伊士运河南段航道拓宽计划，该计划预计在两年内完成。

据报道，塞西与苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶当天出席埃及东北部伊斯梅利亚省多个项目的交付仪式。塞西在仪式上说，今年3月发生的货轮搁浅事故凸显了加宽苏伊士运河南段航道的重要性。

拉比耶说，该计划主要涵盖苏伊士运河苏伊士市至大苦湖段的约30公里航道，将在此前基础上加宽40米，最大深度从约20米加深至约22米。该计划完成后将使苏伊士运河南段航道拥有双向通行能力，提高运河的通行效率。

悬挂巴拿马国旗的重型货轮“长赐”号3月23日在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道堵塞。经过连续数天救援，搁浅货轮3月29日成功起浮脱浅。4月，苏伊士运河管理局采购的首艘大型绞吸式挖泥船交付，用以拓宽运河南段航道。

苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

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