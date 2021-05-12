印度新冠疫情肆虐，不仅拖累本国经济复苏，还影响全球多个行业供应链。

【海运】

联合国世界贸易与发展大会提供的数据显示，全球大约80%的贸易货运量走海运。国际航运公会秘书长居伊·普拉滕说，全球大约170万名水手中，超过20万来自印度。这些印度水手中，许多人出任需要重要技能的岗位。

美国有线电视新闻网（CNN）援引普拉滕的话报道，他“希望”印度疫情可以缓解，否则将导致水手大量短缺，“干扰全球供应链”。

随着一些国家禁止来自印度的航班入境，印度水手将难以抵达全球各地港口。去年新冠疫情在全球蔓延期间，将近20万水手滞留数月，他们称自己的船只为“漂浮的监狱”。

【医药】

除影响海运，印度新冠疫情将拖累医药供应。全球在售疫苗中，超过60%由印度生产。印度血清研究所是全球最大疫苗生产商。

印度血清研究所去年同意为大约90个国家和地区生产多达2亿剂新冠疫苗。然而，鉴于印度仅2%人口完成新冠疫苗接种，印度政府和血清研究所现在优先为本国公民提供疫苗。

与此同时，据CNN报道，印度是全球最大仿制药供应国；全美90%的处方为仿制药。

【纺织】

印度是最大纺织品出口国之一。这一行业现在遭遇严重劳动力短缺。

沃济尔咨询公司提供的数据显示，在服装重镇德里和班加罗尔，服装业劳工缺勤率高达50%；去年印度服装行业消费和出口分别减少30%和24%。

沃济尔说：“2021年的数字现在难以预测，因为我们不确定疫情何时结束。”

【金融服务】

过去数十年间，一些国际大型银行和会计师事务所把大量信息技术和运营岗位转移至印度。

印度全国软件与服务公司协会提供的数据显示，印度将近440万人从事信息技术和业务流程管理工作。

一些企业已经采取措施，以减低印度疫情造成的影响，例如把相关工作转移至其他国家，鼓励员工在家工作，或是延后各类工作的截止期限。但如果员工需要照顾生病的家人，即使在家上班，依然不容易完成工作。另外，在家处理敏感的企业和客户数据面临安全和数据保护挑战。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘叶婷)