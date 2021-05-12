本报驻埃及记者 黄培昭

两辆满载食物的大篷车在埃及的乡村公路上奔驰，宣传标语“食物：基本的生命需求”印在墨绿色的车体上，十分醒目。大篷车抵达米尼亚省的一个小镇后，工作人员赶忙卸货、登记、分发食品，接着马不停蹄赶往下一站。

这是埃及非营利组织“食物银行”发起的食品援助项目，将从各方筹集来的食物发放给有需要的人。“食物银行”成立于2005年，专门向经济困难群体提供膳食援助，援助对象包括无人照料的老人、儿童、残疾人等。

疫情发生以来，埃及一些贫困人口的生活更加艰难，基本的食品需求难以保障。“食物银行”努力筹集并发放食品。据统计，2020年“食物银行”共向贫困人口提供了价值4亿埃镑（1美元约合15.6埃镑）的食品援助。

据了解，“食物银行”的经费和食品来源主要是当地各大企业、饭店、相关机构及社会人士的捐助。参与食物分配与发放的人员除“食物银行”的数百名员工外，还包括数以千计的志愿者，他们中一部分长期协助该组织开展日常工作。

最近，“食物银行”还与阿联酋相关机构合作，共同发起倡议，希望向中东地区有需要的人提供1亿份餐食。“食物银行”首席执行官萨赫兰介绍说，疫情防控期间，帮助贫困民众获取食物成为当务之急。“我们还会继续努力，让更多人从中受益，直到疫情彻底过去。”

“食物银行”区域网络创始人舒赫迪说，工作人员在包装和分发货品时需要遵守严格的防护措施，确保提供的食品营养、健康、安全。此外，该组织还向民众宣传普及防疫知识，提醒人们在公共场所佩戴口罩，养成使用消毒剂和消毒酒精的习惯等。

（本报开罗5月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)