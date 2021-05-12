本报记者 张朋辉 刘玲玲 李 强 冯雪珺

二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，中国为应对气候变化作出郑重承诺。随着中国能源结构持续大幅优化，清洁低碳化进程不断加快，中国市场蕴含巨大机遇。许多在华外资企业纷纷调整业务布局，扩大对中国能源市场的投资。

“加快绿色转型，为可持续能源发展提供广阔空间”

2020年北京国际风能大会上发布的《风能北京宣言》预测，为了实现碳中和初期阶段目标，2025年后中国风电年均新增装机容量将超过60吉瓦，到2060年至少达到3000吉瓦。

在河北昌黎滦河口风电项目二期工程现场，在地面等待吊起的红色风电叶片，宛如平原旷地上生长出的巨型花瓣。其风机采用维斯塔斯的低风速高塔筒技术，风机轮毂高达162米。据悉，滦河口风电项目计划总投资16.96亿元人民币，规划容量199.5兆瓦，年发电量可达6亿千瓦时，有效促进当地经济和环保事业发展。

“中国落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，加快绿色转型，为可持续能源发展提供广阔空间。”维斯塔斯风力技术集团高级副总裁、中国区总裁托马斯·凯勒介绍说，总部位于丹麦的维斯塔斯于1986年进入中国市场，2018年以来已成为中国累计装机容量最大的外资风电设备制造商。

疫情防控期间，公司去年在华业务仍有积极进展，获得了中国三峡新能源（集团）股份有限公司等多家企业新订单。在第三届进博会期间，公司还分别与甘肃省张掖市政府、龙源电力海外投资有限公司、中国电建集团贵州工程有限公司等签署了合作协议。

“中国采购，中国制造，中国销售。”凯勒表示，中国作为全球最大的风能市场，风电正由高速发展向高质量发展转型。维斯塔斯专门根据中国市场特点，推出了新机型。其全球最大的风电设备一体化生产基地就位于天津，占地40万平方米，员工约2000人，2007年投产至今累计生产总值500亿元。

“我们的理念适配中国市场，产品还将从这里走向全球”

作为第一家进入中国海上油气勘探的国际能源公司，道达尔进入中国市场已近40年。近年来，随着中国加快推进绿色转型，道达尔也积极调整业务布局，在天然气、新能源等领域加大投入，加强与本土企业合作，更深融入中国市场。

道达尔中国区主席赵伟良告诉记者，通过与中国本土智慧能源科技企业合作，道达尔远景能源服务（上海）有限公司为中天钢铁设计分布式光伏项目，提供了数字化综合能源解决方案。项目采用“自发自用、全额消纳”模式，利用闲置屋顶面积约9.5万平方米，年发电量超1000万千瓦时，每年节约标准煤约4000吨，减少二氧化碳排放近万吨。“二氧化碳减排量相当于植树近20万棵。”

业内人士普遍认为，中国碳达峰、碳中和目标的提出，将加快推动风能、太阳能等新能源实现跨越式发展。高比例可再生能源对电力系统灵活调节能力将提出更高要求，为储能发展带来新机遇。2020年11月，道达尔集团旗下子公司、高科技电池制造商帅福得，在珠海启动了全新的储能解决方案制造中心，占地6600平方米的新工厂，年产能约480兆瓦时。

赵伟良表示，近年来中国一直在大力推动天然气基础设施互联互通和储气能力建设，并向第三方市场主体公平开放。随着中国在能源转型过程中不断深入探索，道达尔与中国伙伴的合作也从传统的能源开发、销售，衍生到整个产业价值链，从中国本土走向全球市场。“我们的理念适配中国市场，产品还将从这里走向全球。”

“我们期待在中国市场拓展更多业务发展机会”

去年，得益于中国经济逐步恢复，博世集团在华业务逆势增长创历史新高，2020年销售额达1173亿元，较2019年同比增长约9.1%。中国市场首次成为博世集团最大的单一市场。

也是在去年，博世与中国潍柴集团密切合作，在发动机技术上取得突破。双方协力将潍柴重型商用车柴油机热效率提升至50%。根据潍柴测算，以目前46%的行业水平估算，热效率提升至50%，柴油消耗、碳排放均可降低8%。目前，中国重型柴油机市场保有量700万台，如全部升级，每年可节省燃油3332万吨，减少二氧化碳排放10495万吨。

博世与潍柴还在新能源电池、驾驶辅助系统等领域深入合作，旨在实现商用车节能化和智能化。博世集团董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔说：“电气化交通在可预见的未来将成为公司的一大核心业务。”

“中国新能源市场发展如火如荼，为供应商提供了良好的发展机遇。碳达峰、碳中和目标将从政策层面进一步推动汽车消费结构、产业结构向电动化转型。”博世（中国）投资有限公司总裁陈玉东表示，为抓住发展机遇，博世为混合动力和电动车提供的产品，如48伏电池和电桥，在中国市场率先实现量产。博世无锡氢燃料电池中心是其首个在德国本土以外的燃料电池中心，计划于2021年实现小批量生产。去年12月，公司还与庆铃汽车（集团）有限公司签署合资协议，共同开发和销售燃料电池系统。

“博世坚信中国经济长期发展潜力，将持续在战略领域投资，服务于中国市场。我们期待在中国市场拓展更多业务发展机会。”陈玉东表示。

（本报布鲁塞尔、巴黎、柏林、北京电）

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)