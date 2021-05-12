人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“第三只眼看中国”国际短视频大赛启动

2021年05月12日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月11日电  （记者王珏）5月11日，由中国外文局主办的2021年第三届“第三只眼看中国”国际短视频大赛启动仪式在北京举行。2021年第三届“第三只眼看中国”国际短视频大赛由中国外文局主办，广东省人民政府新闻办公室协办，北京师范大学战略合作。大赛设有年度单元“岭南文化，湾区故事”，主题单元“行至世界，发现中国”“身在中国，纪录你我”“走读城市，探寻乡村”，社交单元“食见中国，吃遍全球”等参赛板块，面向中外创作者团队、外籍主播、自媒体团队与个人，征集多语种、多形态的中国主题短视频，征集活动截至2021年6月30日。

　　相较前两届，2021年大赛在赛制上进行优化提升，增设了创意征集环节，希望更多地支持年轻创作者团队参与；增设了社交单元，面向广大手机短视频爱好者开展征集；在奖项设置上除了传统的单元奖项外，新增了多个单项奖、优秀组织奖等。中国外文局副局长兼总编辑高岸明说，短视频创作者们以第三方视角感知中国文化、探寻中国发展，用镜头记录中国案例、分享中国体验。中国外文局将充分利用此次契机，与国内外学界、业界、创作者、传播平台一起，共同搭建一个以第三方视角讲述中国故事的竞技平台、交流平台、合作平台。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月12日 06 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部