本报北京5月11日电 （记者王珏）5月11日，由中国外文局主办的2021年第三届“第三只眼看中国”国际短视频大赛启动仪式在北京举行。2021年第三届“第三只眼看中国”国际短视频大赛由中国外文局主办，广东省人民政府新闻办公室协办，北京师范大学战略合作。大赛设有年度单元“岭南文化，湾区故事”，主题单元“行至世界，发现中国”“身在中国，纪录你我”“走读城市，探寻乡村”，社交单元“食见中国，吃遍全球”等参赛板块，面向中外创作者团队、外籍主播、自媒体团队与个人，征集多语种、多形态的中国主题短视频，征集活动截至2021年6月30日。

相较前两届，2021年大赛在赛制上进行优化提升，增设了创意征集环节，希望更多地支持年轻创作者团队参与；增设了社交单元，面向广大手机短视频爱好者开展征集；在奖项设置上除了传统的单元奖项外，新增了多个单项奖、优秀组织奖等。中国外文局副局长兼总编辑高岸明说，短视频创作者们以第三方视角感知中国文化、探寻中国发展，用镜头记录中国案例、分享中国体验。中国外文局将充分利用此次契机，与国内外学界、业界、创作者、传播平台一起，共同搭建一个以第三方视角讲述中国故事的竞技平台、交流平台、合作平台。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 06 版）

(责编：牛镛、胡永秋)