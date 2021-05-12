本报北京5月11日电 （记者荣翌）外交部发言人华春莹11日表示，所谓“哥本哈根民主峰会”充满意识形态偏见，是一场不折不扣的政治闹剧。中国实行的社会主义民主政治，是一种全过程、最广泛的民主。希望个别欧洲政客能够真正讲民主，为本国人民多谋点幸福和安全。

当日例行记者会上，有记者问：“2021哥本哈根民主峰会”于5月10日至11日举行，会上，丹麦外交大臣在发言中暗指中国对欧制裁是“恶劣的”。峰会还邀请“台独”“港独”分子发言。中方对此有何评论？

华春莹表示，所谓“哥本哈根民主峰会”充满意识形态偏见，是一场不折不扣的政治闹剧，活动主办方“民主联盟基金会”长期以来恶意传播涉华谎言和虚假信息。针对欧方基于谎言和虚假信息对中方实施单边制裁损害中国主权和利益，中方作出了必要、正当和正义的回应。

她说，台湾问题、香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。我们敦促有关国家、组织和政客切实尊重中国主权，不向“台独”“港独”势力发出任何错误信号。

华春莹说，民主是全人类共同价值，民主的实现形式多种多样，一国的民主制度应当也只能由这个国家的人民从自身实际出发制定。中国实行的社会主义民主政治，是一种全过程、最广泛的民主，体现人民意志，符合中国国情，得到人民拥护。

她表示，中国坚持以人民为中心，坚持人民至上。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府坚持把人民生命健康安全放在第一位，采取了“最硬核”的疫情防控措施，率先控制住疫情，广大人民率先享受了安全和正常生产生活秩序。“根据有关媒体报道，经历了新冠肺炎疫情，中国民众对政府的信任度达到了98%。这是真正的民主。”

华春莹说，中国确保发展成果更多更公平地惠及全体人民。中国共产党和中国政府全心全意为全体中国人民服务，将人民的幸福和满意作为标准和追求。经过70多年的不懈努力，14亿中国人民摆脱了绝对贫困，确保了人人有饭吃，人人有房住，人人有学上，人人有医疗。“人民生活幸福，不再遭受战乱、贫困、饥饿之苦，这是真正的民主。”

她说，中国坚持问需于民、问计于民，让人民当家做主。比如，“十四五”规划编制工作充分发挥互联网时代特点，大范围开展网上征求意见活动，广大人民群众通过网络渠道表达意愿、反映诉求。“人民的事情由人民商量着办，这是真正的民主。”

“民主不是开个峰会喊喊口号，更不应该是打压别国的政治工具。”华春莹说，希望个别欧洲政客能够真正讲民主，为本国人民多谋点幸福和安全。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）

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