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王毅分别同塔、乌、吉外长举行会谈

2021年05月12日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社西安5月11日电  （记者赵英博）国务委员兼外长王毅11日在陕西西安分别同来华出席“中国+中亚五国”外长第二次会晤的塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫、吉尔吉斯斯坦外长卡扎克巴耶夫举行会谈。

　　王毅表示，中塔是兄弟邻邦，更是高度互信的“铁杆”朋友。我们要筑牢政治互信根基，提升合作规模和质量，推动两国关系取得新发展。

　　穆赫里丁表示，塔吉克斯坦将中国视为最可靠的战略伙伴。塔方愿同中方扩大共建“一带一路”合作，将继续坚定支持一个中国原则。

　　王毅表示，中乌关系始终保持健康发展势头，给两国人民带来重大利益。中方愿同乌方分享发展机遇，拓展各领域合作。

　　卡米洛夫表示，乌方高度重视对华关系，全力支持中方维护国家主权和领土完整。希双方加强减贫、互联互通、打击“三股势力”合作，共同推进“一带一路”建设。

　　王毅表示，中吉世代友好是大势所趋、民心所向。中方愿尽己所能为吉实现稳定和发展提供支持和帮助，愿推动两国发展战略深度对接，为双方合作拓展新领域、开辟新前景。

　　卡扎克巴耶夫表示，中国永远是吉尔吉斯斯坦的好邻居、好兄弟、好伙伴。吉方在涉疆、涉港、台湾等涉及中方核心利益问题上坚定支持中方。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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