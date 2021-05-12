据新华社日内瓦5月10日电 （记者刘曲）世界卫生组织专家10日表示，武汉和中国其他大部分地区目前都在享受新冠病毒得到有效控制的成果，这说明在将发病率保持在非常低的水平后，人们在社会和经济生活方面有更多选择。

在当天世卫组织记者会上，当被问及武汉近期举办的“草莓音乐节”吸引大批民众参与、与其他国家仍严控社交距离的对比时，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，武汉和中国大部分地区都在获得有效控制（新冠）病毒后的好处。

瑞安强调，采取了全面抗疫措施的国家在处理好所有其他问题的同时都十分注重持续地减少人们与病例的接触，而这种减少接触的能力使得新冠发病率下降到非常低的水平，因此在针对病毒能达到这种控制程度的地区，人们在社会和经济生活方面有更多的选择。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗也在记者会上表示，中国和其他国家的成功经验已经表明，通过采取全面的抗疫措施，包括积极识别病例、在隔离设施中为感染者提供护理、隔离轻症病例、加强接触者追踪等，确实能够有效遏制疫情。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）

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