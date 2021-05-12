人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

外交部谈中美“竞争”：

中国不以超越美国为目标，而是超越自己

2021年05月12日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月11日电  （记者荣翌）美国前助理国防部长、资深外交官傅立民日前发文称“华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛”，对此，外交部发言人华春莹11日表示，中国从不以超越美国为目标，而是不断提升自己、超越自己。如果要竞争，中方也不会回避，但是竞争应该是公平公正的，而不应“下绊子”、用强权来剥夺其他国家正常正当发展的权利。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，傅立民在东亚论坛发表题为《华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛》一文，指出美国试图通过不断升级“极限施压”来削弱、遏制中国。美国的军机和军舰总是在中国边界咄咄逼人地巡逻，但中国舰机没有出现在美国海岸；中国周围到处是美军基地，而美国附近却没有中国基地。美国如果继续选择与中国对抗，只会在国际上失道寡助。美国必须提升自身竞争力，建设一个有更好治理和教育，更加平等、开放、创新、健康和自由的社会，显然对抗不是通往这一美好愿景的方式，合作才是。中方对此有何评论？

　　华春莹表示，傅立民先生讲得非常好。简而言之，中国不是威胁，美国才是威胁。从美国上届政府以来，美国对中国想方设法、不遗余力、不择手段地搞武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁，干涉中国香港、台湾、新疆等内部事务，威逼利诱其他国家组建反华“小圈子”，既不合法，也不道德，不会得逞，最终损害的是美国和美国人民的利益。

　　她说，美国是体育强国和奥运大国，对“更快、更高、更强”的奥林匹克格言应该有较深的理解。运动员竞技追求的是不断提升自己、突破自我，取得更好成绩，而不是给其他运动员“使绊子”或恶意干扰，否则只会因为违规而被罚出局。

　　华春莹说，中国的战略蓝图一直向全世界公开透明。我们从不以超越美国为目标，而是不断提升自己、超越自己，成为更好的中国，让中国人民过上更加美好的生活，同时也让中国的发展为世界和平与发展作出越来越大贡献。

　　“中美作为世界最重要的两大经济体，利益高度融合，我们主张要进行互利共赢的合作，合作应该兼顾彼此，实现双向互惠，不能单方面地提条件、拉清单。”她说，如果要竞争，中方也不会回避，但是竞争应该是公平公正的，应该遵守市场规则，而不应“下绊子”、用强权来剥夺其他国家正常正当发展的权利。

　　华春莹说，美方应该把精力放在提升自身的竞争力上，而且只能通过合作来实现。希望美国政府能够听进去美国内和国际社会有识之士的正义声音。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部