本报北京5月11日电 （记者荣翌）美国前助理国防部长、资深外交官傅立民日前发文称“华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛”，对此，外交部发言人华春莹11日表示，中国从不以超越美国为目标，而是不断提升自己、超越自己。如果要竞争，中方也不会回避，但是竞争应该是公平公正的，而不应“下绊子”、用强权来剥夺其他国家正常正当发展的权利。

当日例行记者会上，有记者问：日前，傅立民在东亚论坛发表题为《华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛》一文，指出美国试图通过不断升级“极限施压”来削弱、遏制中国。美国的军机和军舰总是在中国边界咄咄逼人地巡逻，但中国舰机没有出现在美国海岸；中国周围到处是美军基地，而美国附近却没有中国基地。美国如果继续选择与中国对抗，只会在国际上失道寡助。美国必须提升自身竞争力，建设一个有更好治理和教育，更加平等、开放、创新、健康和自由的社会，显然对抗不是通往这一美好愿景的方式，合作才是。中方对此有何评论？

华春莹表示，傅立民先生讲得非常好。简而言之，中国不是威胁，美国才是威胁。从美国上届政府以来，美国对中国想方设法、不遗余力、不择手段地搞武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁，干涉中国香港、台湾、新疆等内部事务，威逼利诱其他国家组建反华“小圈子”，既不合法，也不道德，不会得逞，最终损害的是美国和美国人民的利益。

她说，美国是体育强国和奥运大国，对“更快、更高、更强”的奥林匹克格言应该有较深的理解。运动员竞技追求的是不断提升自己、突破自我，取得更好成绩，而不是给其他运动员“使绊子”或恶意干扰，否则只会因为违规而被罚出局。

华春莹说，中国的战略蓝图一直向全世界公开透明。我们从不以超越美国为目标，而是不断提升自己、超越自己，成为更好的中国，让中国人民过上更加美好的生活，同时也让中国的发展为世界和平与发展作出越来越大贡献。

“中美作为世界最重要的两大经济体，利益高度融合，我们主张要进行互利共赢的合作，合作应该兼顾彼此，实现双向互惠，不能单方面地提条件、拉清单。”她说，如果要竞争，中方也不会回避，但是竞争应该是公平公正的，应该遵守市场规则，而不应“下绊子”、用强权来剥夺其他国家正常正当发展的权利。

华春莹说，美方应该把精力放在提升自身的竞争力上，而且只能通过合作来实现。希望美国政府能够听进去美国内和国际社会有识之士的正义声音。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）

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