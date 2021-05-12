新华社西安5月11日电 （记者李华、赵英博）国务委员兼外长王毅11日在陕西西安以视频方式出席第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会开幕式并发表讲话。

王毅表示，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上发表主旨演讲，就推动高质量共建“一带一路”提出新的目标，为新形势下推进共建“一带一路”指出了更加清晰和明确的方向。当前，各国都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务，更有必要携手努力、共克时艰，坚定不移深化“一带一路”合作，推动世界经济早日复苏增长。王毅就此提出四点主张：一是直面疫情挑战，全面深化公共卫生合作。二是聚焦互联互通，夯实更高水平联动发展基础。三是坚持互利共赢，搭建更高质量经贸合作平台。四是着眼绿色发展，打造可持续发展的样板工程。

王毅强调，中国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为共建“一带一路”提供更强动力、更大空间、更优路径。中国超大规模市场潜力将进一步充分释放，为世界创造更多需求、带来更多机遇。

外方嘉宾高度评价共建“一带一路”取得的丰硕成果，期待在“一带一路”框架下同中方深化各领域务实合作，加强国际抗疫合作，推动地区和世界经济早日复苏。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）

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