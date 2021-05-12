本报记者 韩晓明

5月10日，参加“走读中国——中外记者新疆采风”活动的记者来到和田团城。蓝天白云之下，一座座由土褐色砖瓦砌就的“阿依旺”特色民居映入眼帘。巷道里绿荫环绕，偶尔有几只白鸽停在屋顶。街道商铺里，民族特色手工艺品琳琅满目。

团城位于和田市中心，过去的房子低矮破旧，居民多以交易花鸟虫鱼为生。近年来，按照“一街一规划、一户一设计”的改造理念，和田团城成为传统民居和特色店铺有机融合的民俗街区。不少建筑门口挂着改造之前的老照片，和如今的样貌形成对比。记者们仔细观看，点头称赞。大家与坐在街边的老人买买提敏·吾普尔攀谈起来，老人热情地邀请记者们到家里做客。

“您今年多大年纪了”“您在这里住了多久”“您喜欢团城的样子吗”……记者们问道。买买提敏·吾普尔今年68岁，世世代代住在团城。他说：“团城现在的样子和过去相比简直是天差地别。过去，门口是土路，环境卫生状况也不好，房屋老旧不安全。现在团城像花园一样，游客越来越多，我家沿街开的店铺收入不止翻了一番！”

荷兰广播电视协会记者邓达斯指着柜子上几本纸张泛黄的书问：“您是做什么工作的？那些是您日常看的书吗？”

“我是一名维医，用我们维吾尔族的传统医学给人治病。这些书是维吾尔族的传统医学典籍。”买买提敏·吾普尔把书捧在手里，一页一页给邓达斯翻看。邓达斯和他的同事把这一幕记录在镜头中。

“我非常喜欢这里！”古巴拉美通讯社记者伊拉姆西说：“传统文化和生活气息被保留得很好，看得出人们生活得很快乐。”

记者们随后来到和田市第三中学，一些孩子们在上书法课。八年级的学生艾泽海尔和比拉里正在练习维文书法。他们告诉记者，写的是“新疆和田好地方”“书籍是知识的源泉，知识是智慧的明灯”。

瑞士《新苏黎世报》记者米勒问艾泽海尔：“你维语说得怎么样？每周上几节维语课？”

“我可以非常流利地说维语。我们一周上3节维语课，在课上学习维吾尔语文。”艾泽海尔用维吾尔语回答。

5月11日上午，记者们来到喀什地区疏附县中国民族乐器村中国新疆民族乐器博物馆。特色手工艺品艾德莱斯绸的织造技艺、传统乐器的制作与传承、优美动听的维吾尔族音乐“十二木卡姆”、热情奔放的民族舞蹈……记者们一边欣赏，一边记录，并在当地演员的邀请下共同跳起维吾尔族舞蹈。

“文化本来就是丰富多彩的。通过采访我感受到，新疆的传统文化得到很好的保护和传承。”匈牙利新闻总社记者马莉玲说。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）

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