本报记者 颜 欢

日前，部分乌拉圭甲级联赛球员在首都蒙得维的亚百年纪念体育场内接种了首剂中国科兴新冠疫苗。该批疫苗是由北京科兴中维生物技术有限公司捐赠给南美洲足联的，主要用于保障美洲杯等国际足球赛事的顺利举行。

尼古拉斯·塞拉亚摄（新华社发）

疫苗是抗击病毒的利器，也是拯救生命的希望。中国秉持人类卫生健康共同体理念，积极促进全球疫苗公平可及。中国是目前向发展中国家提供疫苗最多的国家，已陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。国际社会普遍认为，中国为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性、消除“免疫鸿沟”以及推动国际抗疫合作作出重要贡献。

“为全球疫苗库添砖加瓦”

世界卫生组织5月7日宣布，由中国医药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。世卫组织驻华代表高力表示，此举向世界传递了这样一个信息：中国的疫苗质量有保证，使用安全，符合世卫组织的功效要求，并将成为抗击全球大流行疫情的重要工具。“我们期待着未来更多中国生产的疫苗且不仅仅是新冠病毒疫苗，都得到这样的认可。”高力表示，这标志着中国以其研发能力和生产能力以及为全球卫生事业作出巨大贡献的承诺，在全球公共卫生产品供应中的作用翻开了新的篇章。

中国目前还有多个新冠病毒疫苗处于研发后期。高力说：“今天的里程碑式的成就将会激励其他生产商追随其步伐，为全球疫苗库添砖加瓦，也将激励中国为全球疫苗供应和疫苗公平作出更大的贡献。”

非洲疾控中心副主任艾哈迈德·奥格韦尔表示，中国国药新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证，对于遭遇疫情重创的国家和人民来说是一个好消息，对于世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”和疫苗短缺的国家，又多了一个选择。非洲疾控中心将继续与包括中国国药在内的疫苗生产商密切合作，确保非洲能获得安全、有效和负担得起的疫苗，以达到使非洲至少60%人口接种新冠疫苗的目标。

赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达表示，中国国药新冠疫苗已被证明是一款安全有效的疫苗。赞政府将考虑引进国药新冠疫苗，以确保更多民众能够接种。

埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德5月9日表示，埃及同中国科兴公司合作在埃及生产的新冠疫苗将于6月面世。该疫苗将首先用来保证本土需求，剩余部分将出口到非洲其他国家。扎耶德对中国政府向埃及提供的支持表示感谢，称这使得埃及成为非洲首个拥有疫苗生产能力的国家。

印度尼西亚药品食品监督管理局近日宣布，授予中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠疫苗紧急使用许可。该疫苗将被用于印尼的“互助疫苗接种计划”。印尼药品食品监督管理局局长彭妮·卢基托说，中国国药集团这款新冠疫苗安全性良好，中和抗体血清转化率高。

“中国新冠疫苗科学有效”

北马其顿总理扎埃夫5月6日在斯科普里体育馆疫苗接种中心接种首剂由中国国药集团生产的新冠疫苗，随后前往桑丹斯基医院新冠疫苗接种点，考察中国疫苗的接种情况。他表示，北马其顿衷心感谢中方在抗疫领域给予的大力支持和帮助。中国疫苗及时运抵北马，推动大规模接种顺利展开。中国疫苗安全，经过检验和验证，越早完成疫苗接种，疫情就能越早结束。在中国—中东欧国家合作框架下，北马方与中方高层始终保持密切交往，有力促进了疫苗合作。北马方愿同中方继续合作，早日战胜疫情。

波黑塞族共和国从中国国药集团购买的新冠疫苗5月5日下午抵达首府巴尼亚卢卡。波黑主席团轮值主席多迪克、塞族共和国总理维什科维奇前往迎接，并表达了对中方的感谢，称赞中国疫苗到达及时。

多米尼加总统阿比纳德尔5月5日接种了第一剂中国科兴新冠疫苗。他号召本国所有适龄人群接种新冠疫苗，以加快恢复正常生活状态。同日，第四批中国新冠疫苗运抵多首都圣多明各。多米尼加副总统培尼亚赴机场迎接。他说，这是迄今运抵多米尼加数量最多的一批新冠疫苗，为多政府继续推进接种计划起到巨大推动作用。

塞尔维亚总统武契奇近日在塞南部多列瓦茨市普科瓦茨村卫生防疫站接种了第二剂中国国药集团生产的新冠疫苗。他在接种后说，非常感谢中国政府和人民的巨大支持和帮助，感谢中国提供的新冠疫苗。他表示，希望加强塞尔维亚和中国在疫苗制造和基因测序方面的合作。截至目前，塞尔维亚共收到5批中国国药新冠疫苗。

津巴布韦总统姆南加古瓦近日在奎奎市的一家医院接种第二剂中国科兴公司生产的新冠疫苗。姆南加古瓦接种后在社交媒体上发布了自己接种的照片，呼吁津民众积极接种疫苗，并表示“中国新冠疫苗科学有效，接种疫苗是对抗新冠疫情的利器”。

“彰显负责任大国担当”

中国政府援助博茨瓦纳的新冠疫苗近日运抵博首都哈博罗内。博总统事务部长莫尔瓦恩表示，中方不远万里向博方援助疫苗，是两国亲密友好关系的有力证明。疫情防控期间，中方一直以各种方式对博方抗疫给予大力支持，博方对中国政府和人民深怀感激，并期待与中方共同推动双边关系进一步深入发展，更好造福两国人民。

中国政府援助约旦的中国国药集团新冠疫苗近日运抵约首都安曼。约旦卫生大臣菲拉斯·哈瓦里表示，中国疫苗在全球得到广泛使用，证明了其良好的有效性和安全性。他本人也接种了中国国药集团新冠疫苗。中国疫苗是约旦抗击疫情的“宝贵财富”，期待两国合作不断加深。

中国政府援助几内亚政府第二批新冠疫苗近日运抵几首都科纳克里。几外交部长卡巴赴机场出席交接仪式，表示“中方连续向几提供宝贵疫苗援助，彰显负责任大国担当”。他期待继续加强两国抗疫合作，携手战胜疫情。

中国政府援助叙利亚的新冠疫苗近日运抵叙首都大马士革。叙卫生部长哈桑·加巴什说，疫苗援助有助于保障叙人民的疫苗接种进程。

中国政府援助多哥的新冠疫苗近日运抵多首都洛美。多卫生部长米吉亚瓦表示，中方向多方援助新冠疫苗，在关键时刻为多政府抗击疫情提供有力支持。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)