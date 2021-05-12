新华社西安5月11日电（记者赵英博）国务委员兼外长王毅11日在陕西西安同来华出席“中国+中亚五国”外长会晤的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等国外长会谈时，就当前阿富汗局势阐明中方立场。

王毅表示，当前阿富汗局势演变引发国际社会高度关注。中方认为，外国驻军应当有序、负责任地撤出阿富汗，防止仓促行事，给阿国内和平和解进程带来负面影响和严重干扰。乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等阿富汗邻国有必要及时协调立场，发出一致声音，全力支持阿国内和平进程克服困难继续向前推进。为此，中方主张：

阿和平和解进程首先应落实“阿人主导、阿人所有”原则。这符合联合国安理会有关决议要求，是实现阿和平和解的政治前提。

其次，应推动阿形成广泛包容的政治安排，确保阿各民族、各派别都能参与到未来阿政治生活中来，享有平等的政治权利。这是实现阿和平和解的正确方向。

第三，阿未来的国家治理结构应当符合阿独特国情和发展需要，不能简单照抄照搬外来模式，以免出现水土不服，造成新的动荡和混乱。这是实现阿和平和解的现实选择。

王毅指出，地区国家和国际社会都希望未来的阿富汗政府能够奉行温和穆斯林政策，避免极端倾向；能够反对一切形式的恐怖主义，不允许恐怖势力在阿死灰复燃；能够同周边国家发展睦邻友好，成为促进地区和平稳定的积极因素。

王毅强调，中亚各国作为阿近邻，应当为阿问题的最终解决做出应有贡献。上海合作组织也应当为阿富汗的长治久安发挥应有作用。

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