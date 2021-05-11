新华社西安5月11日电（记者赵英博）国务委员兼外长王毅11日在陕西西安分别同来华出席“中国+中亚五国”外长第二次会晤的塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫、吉尔吉斯斯坦外长卡扎克巴耶夫举行会谈。

王毅表示，中塔是兄弟邻邦，更是高度互信的“铁杆”朋友。我们要落实好两国元首共识，不断提升中塔关系的“含金量”，筑牢政治互信根基，提升合作规模和质量，推动两国关系取得新发展。

穆赫里丁表示，塔吉克斯坦将中国视为最可靠的战略伙伴。塔方愿同中方扩大共建“一带一路”合作，将继续坚定支持一个中国原则。

王毅表示，中乌关系始终保持健康发展势头，给两国人民带来重大利益。两国元首通话为后疫情时期两国关系发展指明了方向。中方愿同乌方分享发展机遇，拓展各领域合作。

卡米洛夫表示，乌方高度重视对华关系，全力支持中方维护国家主权和领土完整。希双方加强减贫、互联互通、打击“三股势力”合作，共同推进“一带一路”建设。

王毅表示，中吉世代友好是大势所趋、民心所向。中方愿尽己所能为吉实现稳定和发展提供支持和帮助，愿扩大“一带一路”合作，推动两国发展战略深度对接，为双方合作拓展新领域、开辟新前景。

卡扎克巴耶夫表示，中国永远是吉尔吉斯斯坦的好邻居、好兄弟、好伙伴。吉方在涉疆、涉港、台湾等涉及中方核心利益问题上坚定支持中方。

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