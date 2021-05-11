新华社堪培拉5月11日电（记者白旭 岳东兴）澳大利亚国库部长弗赖登伯格11日公布2021至2022财年（2021年7月至2022年6月）政府预算案，预计随着澳经济从新冠疫情中恢复，政府财政赤字将少于此前预期。

弗赖登伯格11日发表讲话说，澳本财年（2020年7月至2021年6月）财政赤字约1610亿澳元（1澳元约合0.78美元），比6个月前预计数额减少约527亿澳元。下一财年财政赤字预计为1066亿澳元。

此外，净债务在本财年结束时预计增至6175亿澳元，占澳国内生产总值（GDP）的30%，预计在2025年6月达到接近1万亿澳元的峰值，占GDP的40.9%。

弗赖登伯格说，财政赤字预计减少得益于就业人数增加、领取政府补贴人数减少。澳政府为应对疫情冲击，已承诺的经济支持累计总额达2910亿澳元，约占GDP的14.7%。

弗赖登伯格表示，2021至2022财年澳政府将继续加大财政支持力度，巩固经济复苏成果，争取将失业率降至5%以下。

弗赖登伯格说，本财年澳经济预计增长1.25%，2021至2022财年预计增长4.25%。

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