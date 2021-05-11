人民网北京5月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

深圳卫视记者：10日，日本首相菅义伟在众议院预算委员会上称，根据内阁答辩书关于“从军慰安妇”表述不妥的决定，在今后的教科书检定中将不再认可“从军慰安妇”一词，改用“慰安妇”。同时，菅表示仍将继承1993年8月“河野谈话”关于“慰安妇”的立场。中方对此有何评论？

华春莹：在日本强征“慰安妇”问题上，中方的立场是一贯和明确的。强征“慰安妇”是日本军国主义犯下的严重反人道罪行，这一历史事实铁证如山，不容否认。你提到的“河野谈话”是日本政府发表的对二战期间强征“慰安妇”问题的调查结果，承认了此系二战期间日本军队采用强制、诱骗等手段，违反受害者本人意愿而进行的历史事实。

日方一方面玩弄文字游戏，试图模糊史实，淡化罪责，另一方面又表示要继承“河野谈话”，这是一种自相矛盾的拙劣表演，目的就是想渐进式否认甚至美化侵略历史，这不是一个负责任的国家应有的态度，受害国人民也决不会答应。

我们再次敦促日方诚实正视和反省侵略历史，同军国主义划清界限，以诚实和负责任的态度妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

《北京青年报》记者：10日，全球疫苗免疫联盟（GAVI）发言人称，该联盟正代表“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），与中国国药等数家疫苗生产商洽谈，以扩充和丰富COVAX疫苗供应来源。我们也注意到，最近美国呼吁豁免新冠疫苗知识产权保护，同时又担心别国获取美国敏感生物制药技术。中方对此有何评论？

华春莹：疫苗是战胜疫情的重要武器。行胜于言。在疫苗问题上不能只是画饼充饥，望梅止渴。当务之急是拿出实实在在的疫苗来帮助发展中国家。

中国是最早提出并积极践行将疫苗作为全球公共产品的国家。早在去年5月，中方就已经向世界宣示中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。我们是这么说的，也是这么做的。中国已经陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。我们还在同发展中国家开展技术转让和合作生产等方面的合作。我们也欢迎其他有条件、有能力的国家争先恐后为发展中国家提供疫苗，以便各国共同尽快彻底战胜疫情。

新华社记者：日前，美国前助理国防部长、资深外交官傅立民在东亚论坛上发表题为《华盛顿正在打一场注定会输的对华比赛》一文，指出美国试图通过不断升级“极限施压”来削弱、遏制中国。美国的军机和军舰总是在中国边界咄咄逼人地巡逻，但中国舰机没有出现在美国海岸；中国周围到处是美军基地，而美国附近却没有中国基地。美国如果继续选择与中国对抗，只会在国际上失道寡助。美国必须提升自身竞争力，建设一个有更好治理和教育，更加平等、开放、创新、健康和自由的社会，显然对抗不是通往这一美好愿景的方式，合作才是。中方对此有何评论？

华春莹：很多人都注意到傅立民先生的这篇文章。他讲得非常好，因为他讲出的是我们都知道确确实实存在、但是美方一些人却刻意忽略或者漠视的一些基本事实。简而言之，中国不是威胁，美国才是威胁。我们都看到一段时间以来，特别是从美国上届政府以来，美国对中国想方设法、不遗余力、不择手段地搞武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁，干涉中国香港、台湾、新疆等内部事务，威逼利诱其他国家组建反华“小圈子”，既不合法，也不道德，不会得逞，最终损害的是美国和美国人民的利益。

美方的确现在总提竞争问题，把中国作为主要战略竞争对手。美国是体育强国和奥运大国，对“更快更高更强”的奥林匹克精神应该有较深的理解。运动员竞技追求的是不断提升自己、突破自我，取得更好成绩，而不是给其他运动员使绊子或恶意干扰，否则只会因为违规而被罚出局。

中国的战略意图公开透明。我们从不以超越美国为目标，而是不断提升自己、超越自己，努力成为更好的中国，让中国人民过上更加美好的生活，同时也让中国的发展为世界和平与发展作出越来越大贡献。

中美作为世界最重要的两大经济体，利益高度融合，我们主张要进行互利共赢的合作，合作应该兼顾彼此，实现双向互惠，不能单方面地提条件、拉清单。如果要竞争，中方也不会回避，但是竞争应该是公平公正的，应该遵守市场规则，而不应下绊子、用强权来剥夺其他国家正常正当发展的权利。

傅立民先生说得非常好，美方应该把精力放在提升自身的竞争力上，而且只能通过合作来实现。希望美国政府能够听进去美国内和国际社会有识之士的正义声音。

《北京青年报》记者：我们注意到，在安理会“维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别会议上，美国国务卿布林肯承认美方近年行为破坏了以规则为基础的国际秩序，表示美国已经并将继续积极参与多边机构。中方对此有何评论？

华春莹：正如王毅国务委员在安理会高级别会议上强调，践行真正的多边主义，要合作共赢，不要零和博弈；要公平正义，不要霸凌霸道；要聚焦行动，不要坐而论道；要尊重多样，不要唯我独尊。这是国际社会的普遍愿望，也符合当今世界的潮流。

过去一段时间，美国在国际上奉行“本国优先”，大搞毁约退群，严重损害了多边主义，削弱了以联合国为核心的国际体系。美国务卿在此次安理会高级别会议上也承认，美近年一些行为可能削弱了国际秩序，并使一些国家产生质疑。

美方最近多次表明愿重返多边机构和多边协议，履行多边义务。但是我们看到美方其实还是在以多边主义之名行霸权主义之实。我们希望美方说到做到，言行一致，不要热衷于搞集团政治、搞小圈子，希望美方切实恪守对联合国宪章宗旨和原则的庄严承诺，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，切实践行真正的多边主义。

澎湃新闻记者：“2021哥本哈根民主峰会”于5月10日至11日举行，会上，丹麦外交大臣在发言中暗指中国对欧制裁是“恶劣的”。峰会还邀请“台独”、“港独”分子发言。中方对此有何评论？

华春莹：你提到的所谓“哥本哈根民主峰会”充满意识形态偏见，是一场不折不扣的政治闹剧，活动主办方“民主联盟基金会”长期以来恶意传播涉华谎言和虚假信息。针对欧方基于谎言和虚假信息对中方有关个人和实体实施单边制裁损害中国主权和利益，中方作出了必要、正当和正义的回应。

台湾问题、香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。我们敦促有关国家、组织和政客切实尊重中国主权，不向“台独”、“港独”势力发出任何错误信号。

既然这个峰会叫作“民主峰会”，我想就民主说几句。民主是全人类共同价值，民主的实现形式多种多样，一国的民主制度应当也只能由这个国家的人民从自身实际出发制定。中国实行的社会主义民主政治，是一种全过程、最广泛的民主，体现人民意志，符合中国国情，得到人民拥护。

中国坚持以人民为中心，坚持人民至上。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府坚持把人民生命健康安全放在第一位，采取了“最硬核”的疫情防控措施，率先控制住疫情，广大人民率先享受了安全和正常生产生活秩序。根据有关媒体报道，经历了新冠肺炎疫情，中国民众对政府的信任度达到了98%。这是真正的民主。

中国确保发展成果更多更公平地惠及全体人民。中国共产党和中国政府全心全意为全体中国人民服务，将人民的幸福和满意作为标准和追求。经过70多年的不懈努力，14亿中国人民摆脱了绝对贫困，确保了人人有饭吃，人人有房住，人人有学上，人人有医疗。人民生活幸福，不再遭受战乱、贫困、饥饿之苦，这是真正的民主。

中国坚持问需于民、问计于民，让人民当家做主。比如，此次“十四五”规划充分发挥互联网时代特点，大范围开展网上征求意见活动，广大人民群众通过网络渠道表达意愿、反映诉求。人民的事情由人民商量着办，这是真正的民主。

民主不是开个峰会喊喊口号，更不应该是打压别国的政治工具。希望个别欧洲政客能够真正讲民主，为本国人民多谋点幸福和安全。

彭博社记者：中国美国商会发布年度白皮书，呼吁中国政府放弃使用暗示的、未公开的、内部的指导，以国内制造的产品和服务取代其他国家生产的产品和服务。中方对此有何评论？

华春莹：你指的是中国美国商会刚刚发表的《美国企业在中国白皮书》，你们关注的是其中一点，但是我想我们有必要全面看待。

刚刚发表的《美国企业在中国白皮书》有一些其他内容值得关注：如美国在华企业认为中国是世界上规模最大和发展速度最快的市场之一，是美国产品和服务的主要的出口市场，许多美国龙头企业的大部分收入都来自中国。中国还是大量质优价廉产品和零部件的重要来源地，给美国生产商和消费者带来了实实在在的利益。美国商会会员企业普遍对中国市场增长潜力、盈利潜力和中国的营商环境持积极态度，75%的美国企业对中国未来两年的经济复苏持乐观态度，超过半数的企业认为中国第一大商机是国内的消费增长和富裕中产阶级的崛起，其次是中国的经济增长和市场化改革。85%的企业表示不打算将其生产或采购移出中国，三分之二的美国企业表示计划2021年增加在中国的投资，近61%的企业认为中国将继续对外资开放市场，另外还有半数企业表示中国投资环境正在得到改善。

另外，这份白皮书还表示美国商会坚决反对任何中美完全“脱钩”的行为，认为“脱钩”会给两国投资和贸易带来巨大损失，没有人能成为赢家。商会欢迎中国在知识产权保护领域的立法行动。商会认为中国在疫情防控方面取得的成功对确保美国在华企业2020年第二季度基本恢复正常运营发挥了重要的作用。另外近半数的美国在华企业希望美国政府不要再对中国采取咄咄逼人和针锋相对的行动，希望美国政府在确定技术出口管制范围前，征求美国和中国公司的意见，根据技术的全球可及性和关键性作出决定，希望中美支持和加强现有的多边贸易体制保护，避免保护主义的倾向。

至于你说商会呼吁中国政府放弃使用本国产品来取代外国产品。我想告诉你，中方一贯按照相关法律法规进行政府采购，只要符合相关法律法规，中方在采购过程中都一视同仁，依法平等对待，欢迎各方提供符合要求的产品和服务。我还想特别说一句，中方从来不针对特定国家、特定企业设定限制。我们不像有的国家泛化滥用国家安全概念，针对特定国家和企业采取保护主义和歧视性做法。

你可能也关注到了，刚刚闭幕的首届中国国际消费品博览会有70个国家和地区的1505家企业参展，8万平米的展厅里国际展区达到了75%。在当前形势下，中国成功举办消博会，本身就展现了我们进一步推进高水平对外开放的坚定决心。我们欢迎包括美国企业在内的其他国家企业继续在华寻求发展合作的机会。

湖北广播电视台记者：据报道，中国援建的所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场馆项目日前举行了开工仪式。中方能否介绍更多情况？

华春莹：5月5日，中国援建的所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场馆举行开工仪式，所罗门群岛总理索加瓦雷及副总理、内阁部长等高级官员出席。这是中所建交后双方合作实施的首个大型成套援助项目。疫情背景下，中方克服交通运输中断等种种困难，积极想方设法，最终促成项目如期顺利开工，建成后将为所罗门群岛主办2023年太平洋运动会提供重要保障，也将为促进当地经济社会发展发挥积极作用。

中所2019年9月建交以来，在双方领导人达成的重要共识引领下，两国关系发展迅速，政治互信不断增强，各领域交流合作蓬勃开展。该项目是中所关系快速发展、造福当地的生动缩影，以实际成果体现了中所建交符合两国和两国人民的利益。

香港中评社记者：《纽约时报》近日的一篇报道称，面对由BBC、CNN等媒体占据主导地位的全球媒体格局，中国正在创造一个全球新闻媒体的替代选择，并将中国资金、权力和视角输入世界上几乎每个国家的媒体中。报道引用国际新闻工作者联合会将于12日发布的报告称，随着大流行开始蔓延，北京利用其全球媒体基础设施，在国家媒体中传播有关中国的正面叙事，并鼓动了更加新颖的策略，例如散播虚假信息。中国还对外国驻华记者实施打击，拒绝向美国记者发放工作签证。中方对此有何回应？

华春莹：我也看到了《纽约时报》这篇报道，它援引的报告还没有出来，所以不好详细评论。但是，我看报道称报告认为中国在全球加大传播有关中国的正面叙事，感觉像是对我们中国新闻工作者工作的一种肯定。

我可以根据你刚才提到的《纽约时报》报道的有关内容，先做一些初步回应。

第一，世界本来就是丰富和多元的，在媒体领域，不应只有CNN和BBC，各国都应该有自己的声音。作为拥有14亿人口、占世界人口总数近五分之一、拥有5000年绵延不断文明、全球第二大经济体和最大发展中国家的中国，当然应该、也值得在国际舆论格局拥有自己的一席之地。

第二，美方一方面滥用话语霸权，打着“自由”的幌子对中国肆无忌惮地进行虚假信息攻击，另一方面将意识形态凌驾于客观真实的原则之上，通过抹黑打压中国媒体来为自己的政治操作搞“辩护”，这是赤裸裸的舆论或者话语霸权。面对针对中国的肆意抹黑攻击和谣言谎言，中国当然需要发出自己的声音，在涉及新冠肺炎疫情等一系列重要问题上说明事实真相，留下客观、真实的人类集体叙事和记忆，这才是负责任的国家真正负责任的态度。

第三，中国人讲求人无信不立、业无信不兴，己所不欲勿施于人。中国媒体秉持客观真实原则进行新闻报道，不炮制、不散播针对别国的虚假信息。我看到美国国会参院外委会通过“2021年战略竞争法案”，提出每年要花费3亿美元用于传播抹黑中国的负面信息。相比之下，《纽约时报》报道中提到中方有时为有些国家媒体提供一些抗疫物资方面的帮助根本不算什么，绝对谈不上什么影响、渗透或者宣传。

第四，各国体制不同，媒体如何运营自然会有所不同。评价一个媒体的专业性，最重要的是看它能否恪守新闻职业操守，能否客观公正报道。新华社是有着近90年历史的国际知名新闻机构，按照通讯社通行的运营规则，为其遍布全球的各类用户提供权威性和专业化的新闻资讯。我想新华社同其他国家新闻机构的合作，同美联社、路透社、法新社、共同社跟世界各国新闻机构合作没什么不同。不能因为新华社属于中国这个社会主义国家，就否定新华社等中国媒体应有的新闻交流合作权利。如果因此指责新华社等中国媒体同其他国家新闻机构开展正常的新闻信息交流合作，这本身就是一种意识形态偏见和政治歧视。

按照报道中的逻辑，新华社、中国日报等中国媒体属于中国政府，服务的是14亿中国人民的利益，那么CNN等属于一些垄断私人资本的媒体，服务的可能只是极少数人或者利益集团的利益。是不是可以这么理解？

近期德国新出了一本书叫做《伪圣美国》，介绍或者说披露了美国等一些西方国家媒体和政府、资本之间的关系，非常有意思，建议大家可以仔细读一读。

《纽约时报》报道中还提到中方向意大利等媒体提供了意大利文的报道。提供外文版本是为了帮助不懂中文的外国媒体和人士更好地理解。我们外交部例行记者会提供英文同传服务，我们也经常根据外国记者朋友要求，通过微信和传真提供英文答复，受到了外国记者欢迎。如果美国或者其他西方国家愿意提供中文答复和报道，我们当然欢迎，而且我们绝对不会把这个视为对中国的渗透、宣传或者影响。

第五，指责中方打压外国媒体、不给美国记者发签证，这完全是颠倒黑白，是非不分。事实是，2018年以来，美方无限期拖延甚至拒签20多名中国记者的签证，将中国驻美媒体注册为“外国代理人”、列为“外国使团”，去年3月变相驱逐60名中国驻美记者，还将所有中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天。这意味着每三个月就得重新申请一次签证延期，而且每次还要交额外的490美元签证费。新华社和人民网驻美国记者去年11月初提交的签证延期申请尚未获批，按照美方规定，他们自2月初起就被迫停止工作，其中新华社记者已被迫于5月1日回国。还有很多其他中方记者往往是好不容易等来了审批的签证延期，但已经必须立即再申请下一轮的签证申请。所以中国驻美媒体记者在美国处于极大不确定状态，对他们正常的工作甚至生活都带来了很大不确定性，造成了严重负面影响。我想请外国驻华记者朋友扪心自问，你们在中国得到的是什么待遇？如果美方对待中方媒体驻美记者的待遇、措施、手段落在你们身上，你们会感受如何？

针对美方无理打压，中方被迫作出必要正当合理回应。但是，我们至今没有对美方无差别将所有中国驻美记者签证缩短至不超过90天采取反制措施。即便在疫情期间，我们也是想方设法帮助部分滞留国外的美国媒体记者及家属回到中国。即便是在美方迟迟不予中方驻美记者延期签证的情况下，我们依然为包括美媒在内的所有外国驻华记者工作生活提供支持和协助，他们在华采访报道未受到任何影响。事实上，在签证问题上，近500名外国记者在华记者证有效期绝大多数都是一年。这个事实是非常清楚的，希望有关媒体记者人士都能够客观理性看待。

巴通社记者：据印度媒体上周报道，印度当局上周在马哈拉施特拉邦缴获了超过7公斤的放射性铀，并逮捕了一个试图非法销售铀的男子。中方对此有何评论？

华春莹：核恐怖主义是国际社会面临的现实安全挑战。各国政府有责任加强核材料监管，打击核走私，确保核安全。我们呼吁所有未加入《不扩散核武器条约》的国家都能加入条约，将核材料置于国际原子能机构的保障监督之下，以加强核安全，防止核扩散，为维护国际和平与安全做出应有贡献。

湖北广播电视台记者：10日，伊朗外交部首次证实伊朗与沙特举行了会谈，伊朗外交部发言人哈提卜扎德在当天举行的记者会上表示，伊朗与沙特的会谈旨在讨论双边和地区关系。中方对此有何评论？

华春莹：我们对此表示欢迎。中方乐见有关国家进行沟通对话、改善关系。这有利于地区的和平稳定。

凤凰卫视记者：第一个问题，世卫大会报名昨天已经截止，台湾方面表示没有获得邀请，台湾当局称是大陆打压造成了这样的结果。台湾外事部门在回应大陆方面表示妥善安排台湾参与世卫的立场时称这是谎言，并指大陆方面错误引用联合国大会第2758号决议和世卫大会有关决议，请问外交部对此有何回应？第二个问题，未与中国建交的中美洲国家洪都拉斯计划通过其邻国，也就是2018年与中国建交的萨尔瓦多，来获得中国的新冠疫苗，请问中方有何回应？

华春莹：关于第一个问题，关于第74届世卫大会没有向台湾发出邀请的问题，世界上只有一个中国。台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理，这也是联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的根本原则。2016年台民进党执政以来，顽固坚持“台独”立场，拒不承认两岸同属一个中国，导致中国台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。台湾地区无法参加世卫大会的局面，是民进党当局造成的，民进党当局对此心知肚明。

台湾同胞是我们的骨肉同胞，中国中央政府采取一切必要措施确保台湾同胞的健康福祉。疫情发生以来，中国中央政府在大陆之外最先邀请台湾地区卫生专家赴湖北武汉考察，分享了13次共计52份防疫资料，多次向台湾地区通报疫情防控最新消息，包括在大陆确诊的台湾居民信息，并专程通报了大陆与世卫组织分享病毒基因序列和获取相关基因序列途径的信息。截止5月10日，中国中央政府向台湾地区通报新冠肺炎疫情259次，今年3月两岸还通过视频连线方式，举办了两岸防疫政策与经验交流座谈会，分享技术经验。

在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务也作出了妥善安排。据不完全统计，2020年以来，中国台湾地区医疗技术专家共参加了16次世卫组织的技术活动。台湾地区还设有《国际卫生条例》联络点，拥有登录世卫组织事件信息网站的账号，能够通过信息网站、每日疫情报告等渠道及时地获取世卫组织发布的突发公共卫生事件信息，也能够及时向世卫组织通报。经中央政府同意，世卫组织秘书处还三次专门向台湾地区卫生专家通报了疫情。台湾地区也加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”。台湾地区专家多次参与了世卫组织免疫战略咨询专家组会议，及时充分地获取了新冠疫苗的有关信息。

民进党当局炒作所谓参加世卫大会问题，真实目的是“以疫谋独”，我们对此坚决反对。事实已经反复证明，一个中国原则是国际社会大势所趋、民心所向，民进党当局的图谋绝不会得逞。我们奉劝民进党当局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。

至于所谓联大第2758号决议被“错误引用”问题，怎么会错呢？！联大第2758号决议明确承认，中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中国在联合国的代表权当然包括台湾在内。

关于第二个问题，新冠肺炎疫情暴发以来，中国秉持推动构建人类命运共同体和卫生健康共同体理念，为广大发展中国家提供疫苗，为他们抗疫提供力所能及的帮助和支持，这当中就包括了萨尔瓦多。中方同萨尔瓦多的抗疫合作在地区产生了积极示范效应，再次证明一个中国原则符合国际大义、顺应时代潮流。中方愿在一个中国原则基础上，继续同萨尔瓦多等中美洲国家开展各领域务实合作。我们乐见中国疫苗能够为有关国家抗击疫情、保护人民生命安全健康发挥作用。

彭博社记者：据路透社报道，了解相关情况的人士称，由于美中关系紧张带来的不确定性，电动汽车制造商特斯拉暂停其购买土地扩大上海工厂、打造出口中心的计划。外交部对此有何评论？

华春莹：我不了解你所说的情况。

(责编：崔越、刘慧)