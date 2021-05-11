人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

普京向国家杜马提交废止《开放天空条约》的法律草案

2021年05月11日20:51 | 来源：新华社
小字号

　　新华社莫斯科5月11日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京11日向国家杜马（议会下院）提交了废止《开放天空条约》的法律草案。

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫当天对媒体表示，美国虽然已经退出该条约，但实际上还能通过北约渠道获取与缔约国相关的信息。但是俄罗斯却不能获取这些信息。

　　俄国家杜马国际事务委员会副主席阿列克谢·切帕说，美国是退出该条约的发起者，俄罗斯除退出条约外别无选择。

　　2020年5月，时任美国总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。俄方表示，美国的指责完全没有根据。同年11月，美国宣布正式退出该条约。

　　俄罗斯外交部今年1月发表声明指出，美国退出《开放天空条约》给条约在加强安全互信方面造成巨大损失。俄方曾提出具体建议，希望在新条件下维持条约继续有效，俄方对美方未能支持俄方建议感到遗憾。俄罗斯1月15日决定，开启退出《开放天空条约》的国内程序。

　　《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部