新华社莫斯科5月11日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京11日向国家杜马（议会下院）提交了废止《开放天空条约》的法律草案。

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天对媒体表示，美国虽然已经退出该条约，但实际上还能通过北约渠道获取与缔约国相关的信息。但是俄罗斯却不能获取这些信息。

俄国家杜马国际事务委员会副主席阿列克谢·切帕说，美国是退出该条约的发起者，俄罗斯除退出条约外别无选择。

2020年5月，时任美国总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。俄方表示，美国的指责完全没有根据。同年11月，美国宣布正式退出该条约。

俄罗斯外交部今年1月发表声明指出，美国退出《开放天空条约》给条约在加强安全互信方面造成巨大损失。俄方曾提出具体建议，希望在新条件下维持条约继续有效，俄方对美方未能支持俄方建议感到遗憾。俄罗斯1月15日决定，开启退出《开放天空条约》的国内程序。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

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