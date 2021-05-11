新华社巴黎5月11日电（记者陈晨）总部位于法国巴黎的国际能源署11日发布《2021年可再生能源市场报告》。报告说，2020年全球新增可再生能源装机容量比前一年增长45%以上，创下自1999年以来的最大年度增量。

这份报告说，2020年全球可再生能源部署加快，新增可再生能源装机容量近280吉瓦，预计今明两年将继续保持这样的增长速度，可再生能源增量预计将占全球电力总增量的90%。

国际能源署署长法提赫·比罗尔在新闻公报中说，大规模增加使用清洁电力对于全世界实现净零排放目标至关重要。他呼吁各国政府在可再生能源迎来良好发展势头的基础上，通过政策鼓励加大对太阳能、风能，以及对电网基础设施和其他关键可再生能源技术的投资。

报告指出，2019年和2020年，中国的可再生能源年度装机容量均占全球总量的80%以上，这主要是因为中国大量陆上风电、光伏发电项目等在2020年底前实现并网。

该报告主要作者之一、国际能源署可再生能源市场和政策高级分析师海米·巴哈尔接受新华社记者采访时表示，中国宣布了努力争取2060年前实现碳中和的目标，这将刺激中国的可再生能源产业发展。

巴哈尔说，中国在控制可再生能源供应链成本等方面同样发挥着非常关键的作用。全球85%的太阳能光伏组件都是在中国生产，或是由中国公司在海外生产的。此外，中国还是世界上最大的风力涡轮机和水力涡轮机生产国。未来几年，巴哈尔预计中国将占全球40%以上的新增可再生能源装机容量。

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