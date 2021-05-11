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俄罗斯喀山突发校园枪击案　师生11人丧生

2021年05月11日19:55 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月11日电（记者杨舒怡）俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山市175中学11日突发枪击事件，造成至少11人死亡、20人受伤。

　　据当地媒体报道，两名不明身份人员在校园开枪行凶，其中一名不到20岁的男子已被拘捕。一名消息人士告诉俄罗斯国际文传电讯社，第二名枪手被困在教学楼的四层。塔斯社晚些时候报道，第二名枪手已被击毙。

　　5月11日，防暴警察在俄罗斯喀山市发生枪击事件的学校外。（新华社/卫星社）

　　俄警方和紧急情况部门尚未对案情发表正式声明，细节尚待核实。

　　一名教师告诉塔斯社：“我当时在课堂上，先是听见一声爆炸，接着听到多声枪响。”一些目击者告诉俄新社，他们听见爆炸声，看见教学楼开始冒烟。

　　电视画面显示，数十人在事发中学外等待，周边街道停着多辆警车和消防车。

　　5月11日，警察和救援人员聚集在俄罗斯喀山市发生枪击事件的学校外。（新华社/卫星社）

　　紧急情况部门发言人当天早些时候披露，枪击造成8名学生和1名教师死亡。俄罗斯卫星通讯社晚些时候援引这名发言人的修订数据报道，死亡人数升至11人，因为“两名学生从三层跳下坠亡”。

　　一名路人拍摄的视频显示，两个孩子从这栋四层建筑的三层纵身跃下。

　　克里姆林宫发言人说，总统普京向死者亲属表达慰问。

　　喀山市政府说，在枪击事件中受伤的20人已被送往医院接受救治，政府已从事发中学疏散学生，并加强该市其他学校安全警戒。

　　一些媒体报道说，喀山市当天还有其他学校发生枪击，但鞑靼斯坦共和国教育部门发言人对此予以驳斥，提醒人们不要轻信谣言。

　　俄罗斯近年极少发生校园枪击事件，这起枪击事件因而备受关注。当地教育部门表示，正密切关注事态进展。消息人士披露，执法部门已对此事启动刑事调查。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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