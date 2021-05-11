新华社沈阳5月11日电 题：“为维护和平而战，多累都值得！”——护士长唐晓丹的马里维和日记

梅世雄、秦富梁

参加第八批马里维和任务以来，解放军第967医院护士长唐晓丹用简短细腻的文字，记录了医疗分队队员们的日常。

在5·12国际护士节来临之际，记者通过唐晓丹的日记，走近距离祖国1.3万公里外的维和救护战场。

“自觉担子很重，我要负重前行”

2020年7月23日，晴41℃，第1天

离开祖国，飞向西非马里任务区，迎接我们的首先是荷枪实弹的装甲护卫队，瞬间感受到战争的恐怖。

热浪扑面而来，天是蓝的，地是黄的，一阵旋风飞过，沙尘四起，好像西游记里的“黄袍老妖”现身了。

来之前，我做了功课，这里常年干旱高温，最高达54℃，水资源极其短缺，恐怖袭击不止，传染病盛行。

从军26年，担任临床外科护士长20年，一直工作在临床护理一线。平时转为战时，骨干要发挥带头作用，我外科护理经验丰富，自觉担子很重，我要负重前行！

“他们能再为维护和平而战，我多累都值得”

2020年8月20日，晴43℃，第30天

到达任务区的第一次抢救，我深受震撼，也有点激动。

午饭时，对讲机里响起‘20分钟后，我们有批量伤员救治，大家做好准备’。

我立即放下碗筷跑向治疗区，全副武装（二级防护）到位。忐忑中，装甲救护车呼啸而来，看到一个个血肉模糊、不断呻吟的黑色面孔时，我有一刹那的惊呆，旋即按流程投入抢救。

两名重伤员一个右腿炸伤，血还在流着；一个右胸炸伤，呼吸困难。根据医嘱我迅速建立静脉通道，快速补液，静脉采血，协助军医止血包扎……经过3个多小时抢救，两名重伤员伤情才稳定下来。

离开病区时，夜幕已降临，仰望异国星空，想到多年各种不同外伤的抢救，这次挽救了他们能再为维护和平而战，我多累都值得！

“袭击会不断出现，我们只能适应，时刻警醒”

2020年11月30日，晴36℃，第133天

今天经历了恐怖袭击，惊心动魄！

凌晨5时20分，两声巨响惊醒了我，警报随即拉响。只听对讲机呼叫大家迅速进入掩体。

我立即穿上防弹衣、戴上钢盔冲进掩体。大家惊魂未定，静悄悄地等待着，感觉每分每秒都是那么煎熬。

直到8时40分，警报才解除，我们又回到各自岗位。后来，才知道是曲射火器直射我们营区，距北门只有1.5公里。

这样的袭击会不断出现，我们只能适应，时刻警醒。

“看见中国车队驶过，孩子们眼中亮起了光”

2021年3月8日，晴41℃，第230天

今年三八妇女节，队里组织我们全体女同志与警卫分队的护卫队进行车载巡逻。

这是我们第一次走出营区。放眼望去，当地群众多是居住在用木板搭起的小棚，稍好点的是用黄土黄沙搭建的土坯房，能遮风挡雨就不错了。

路过由我们中国分队资助建设的希望小学——‘雷锋小学’时，看见中国车队驶过，孩子们眼中亮起了光，争相跟着追逐。

我带了许多糖果，遗憾不能下车送给他们。他们一直冲我们招手微笑，有的还不停说汉语“你好”。

看到他们，更为能生在祖国而庆幸、骄傲！

“抢救生命的时候，哪里顾得上传染病”

2021年4月2日，天气晴43℃，第255天

今天，我们一次性接收8名伤员，是目前我们批量收治战伤伤员最多的一次。

我分组负责护理治疗两名重伤员，一个左小腿炸伤，一个右小腿贯穿伤，从18时30分一直忙到第2天凌晨，伤员们都送入手术室才得以喘口气。

其间，搭班护士为一个体型稍胖的伤员穿刺时，3次未能成功，喊我帮忙。伤情危急，我摘掉防护手套，徒手一次穿刺成功。伤员当即竖起大拇指用英语说“谢谢”。

看着静脉通道顺畅，我才想到赶紧进行手消毒，重新戴上手套。

战友和家人得知后，都为我捏了一把汗。没有防护的接触是非常危险的，可抢救生命的时候，哪里顾得上传染病？

希望人人平安，希望世界和平，再无战争。

“不论平时战时，我们都要无怨无悔奉献”

2021年5月2日，晴47℃，第285天

沙尘暴袭击一整天，屋内飘浮着细沙，屋外满眼黄沙。

五一劳动节，我们没有休息。

今天接诊的一名战士，因腹痛急诊入院，最终诊断为输尿管结石。

遵医嘱我给伤病员肌肉注射了止痛药，用英语嘱咐他多喝水，同时配合多运动促进排石。

多喝水他听明白了，可‘运动’就是不明白。情急之下穿着防护服的我蹦蹦跳跳起来，让他一起做。原本弯着腰捂着肚子面露痛苦的他，露出了笑容，会心地运动起来。

再有10天，就是护士节了，祝福我们的白衣天使、蓝盔卫士节日快乐。不论平时战时，我们都要无怨无悔奉献，希望护理工作得到更多人的理解与关爱。

(责编：岳弘彬)