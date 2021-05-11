新华社雅加达5月11日电 印度尼西亚国家抗灾署11日通报说，印尼西苏门答腊省南索洛克县一金矿区10日发生山体滑坡事故，造成7人死亡、1人失踪。

印尼国家抗灾署发言人拉迪提亚·贾迪在一份声明中说，南索洛克县从9日下午至10日凌晨遭遇强降雨，造成该县一金矿区发生滑坡。截至11日早上，滑坡还造成9人受伤。

声明说，由搜救人员、军警和志愿者等组成的联合救援队正在紧急撤离死伤者和搜寻失踪者。当地地形复杂，交通不便，给搜救工作造成困难。

贾迪说，目前包括西苏门答腊省在内的多个地区出现“马登-朱利安振荡”等赤道地区常见的天气现象，并将在10日至17日给印尼带来中等强度以上的降雨。

贾迪表示，受这种天气现象影响，印尼苏门答腊岛西部、爪哇岛中西部、加里曼丹岛西北部和苏拉威西岛西南部地区未来3天将出现降雨天气，还可能引发洪灾和泥石流等灾害，印尼国家抗灾署提醒当地居民提前做好防范。

印尼大部分地区属热带雨林气候，目前正值雨季，山洪、山体滑坡以及洪涝等灾害多发。今年4月初，热带气旋“塞罗亚”过境印尼东努沙登加拉省，引发洪水、泥石流、山体滑坡等灾害，造成至少165人死亡、45人失踪。

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