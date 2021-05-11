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中国驻光州总领馆在全罗北道举办中国脱贫成就展

2021年05月11日18:07 | 来源：新华社
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　　新华社首尔5月11日电（记者陆睿 杜白羽）由中国驻光州总领事馆和韩国全罗北道道厅共同举办的“追寻美好生活”中国脱贫成就展开幕式10日在位于全罗北道全州市的全罗北道艺术会馆举行。

　　中国驻光州总领事张承刚、全罗北道政务副知事禹范基、全州市副市长崔明圭等全北地区政府机关和文化界、教育界、新闻媒体、友好团体代表以及华侨华人、留学生代表等参加。

　　与会嘉宾一同观看了中国脱贫成就微纪录片《战贫之路》并参观图片展，了解中国通过教育、文化、旅游、电子商务、异地搬迁等途径开展“精准扶贫”的实践。展览共展出60余张照片，将持续至5月20日。

　　张承刚在致辞中说，在中国共产党成立100周年的重要历史时刻，经过全党全国各族人民共同努力，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，创造了人类减贫史上的奇迹。希望来宾通过图片展更客观深入地了解中国，促进双方各领域交流合作。

　　禹范基表示，中国自改革开放以来经济社会飞速发展，过去8年间实现近1亿人口脱贫，彻底消除绝对贫困。这是中国政府和全体国民共同努力的结果，我们对此表示衷心祝贺。希望韩国民众通过此次成就展更加深入了解中国，为两国交流注入新的活力。

　　崔明圭说，中国政府凭借强大执行力，取得脱贫攻坚战胜利。希望中国为广大发展中国家提供相关经验借鉴。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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