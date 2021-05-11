新华社华盛顿5月10日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国总统拜登10日表示，联邦政府能源部正采取措施，帮助日前受黑客攻击的美国最大成品油管道运营商科洛尼尔管道运输公司恢复被迫关闭的能源供应网络，并调查网络攻击事件。

拜登当天在白宫就美国经济现状发表讲话时作出上述表态。他说，联邦政府各部门正在评估并降低此事件对美国燃油供应的影响。联邦政府将根据科洛尼尔管道运输公司能源供应网络的恢复进度，决定进一步要采取的措施。

拜登说，美国联邦调查局正在调查这起黑客攻击事件，并已公布相关细节。他说，尽管调查表明，与这起黑客攻击相关的勒索软件来自俄罗斯，但目前尚无证据显示俄罗斯政府牵涉其中。

他还表示，美国将寻求国际合作，以打击利用勒索软件并借助全球洗钱网络实施黑客攻击的跨国犯罪行为。

美国总统国土安全与反恐助理伊丽莎白·舍伍德-兰德尔当天在白宫新闻发布会上表示，黑客攻击事件暴露出美国关键能源基础设施主要由私营部门所有并运营而导致的脆弱性，即美国关键基础设施的安全取决于私营公司是否能有效抵御黑客攻击。

科洛尼尔管道运输公司当天发表声明说，公司正与第三方网络安全专家以及联邦政府部门合作，分阶段恢复能源供应网络。目前，部分管道已在手动控制模式下恢复有限运营，但主管道仍处于关闭状态。公司的目标是本周内恢复运营。

网络黑客7日通过加密手段锁住科洛尼尔管道运输公司计算机系统并盗取机密文件，试图以解锁为条件来勒索赎金。该公司被迫关闭整个能源供应网络，极大影响了美国东海岸燃油等能源供应。美国交通部9日宣布采取紧急措施，放宽17个州和华盛顿特区的石油产品公路运输限制，以缓解因管道关闭造成的燃油短缺。

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