新华社纽约5月10日电 题：成品油管道中断给美国经济添堵几何

新华社记者刘亚南

美国大型燃油运输管道运营商科洛尼尔管道运输公司日前遭到网络黑客攻击，被迫关闭旗下成品油管道干线。由于何时重启管道尚未完全确定，该事件带来的经济影响正在显现。

科洛尼尔管道运输公司10日表示，该公司正在分阶段恢复受网络攻击而被迫关闭的管道，计划在本周末大体恢复运营。

为应对网络攻击，该公司7日主动关闭了运营系统，这暂时导致公司所有管道停止运行并影响到内部信息系统。恢复管道运营需要修补系统，这将耗费时间。

美国交通部下属联邦机动车运输安全管理局9日宣布，由于科洛尼尔管道运输公司管道关闭影响到汽油、柴油、航空煤油和其他成品油供应，在受影响地区实施区域紧急状态，主要涉及美国东部和南部17个州和华盛顿特区。

据科洛尼尔管道运输公司网站介绍，该公司运营约5500英里（约合8851公里）油品管道，每日输送约1亿加仑（约合3.8亿升）油品。成品油管道关闭虽然暂时没有影响到终端油品供应，但已经对整个产业链产生影响。何时能重启管道将很大程度上决定此次事件影响大小。

美国成品油零售价格信息服务机构“汽油伙伴”公司石油分析师帕特里克·德汉表示，如果没有科洛尼尔管道运输公司的输油网络，受影响地区交通将大受影响。现在的关键是要让受影响管道尽早恢复运营。

标普全球普氏公司全球石油分析负责人理查德·乔斯威克表示，输油管线关闭很可能对成品油和运输市场带来涟漪效应，具体影响取决于管道何时恢复运营。如果管道14日恢复运营，市场不会出现太大问题。如果管道关闭持续两周，油价很可能上涨，一些加油站会出现供给不足，而恐慌性购买只会让情况更糟。

此外，美国夏季驾车高峰即将到来，输油终端和加油站现货汽油价格很可能上涨。

美国汽车协会10日预计，由于科洛尼尔管道运输公司输油管道关闭，本周汽油价格将上涨。美国汽车协会美国东北地区公共和政府事务负责人玛丽·马圭尔说，虽然此次输油管道关闭将对汽油供应和油价带来影响，但影响因地区不同而不同。密西西比州、田纳西州和东海岸地区最有可能遭遇燃油供应限制和涨价，最早本周就可能出现上述情况。

美国大宗商品仓储经纪和咨询商“储罐老虎”公司首席执行官埃尔尼·巴萨米安认为，大多数输油终端的油品库存可以满足10至15天的需求，因此管道关闭事件的影响应该没有一些人担忧的那么严重。

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