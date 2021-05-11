邓圩

外国人在中国如何创业？从哪个地方开始自己的创业梦想呢？人民网美西公司近日推出的“海外看中国”系列短视频，聚焦2020年在中国的一群外国青年，跟随他们的步伐，看看从疫情中率先恢复生机的中国。“千年黄埔 创业热土”短视频记录了2020年当中国经济率先从疫情中复苏，美国青年詹姆斯动心想在中国创业的经历。

如何开始创业选择呢？詹姆斯来到广州市黄埔区，他听说这里的营商环境特别好，希望当地朋友能够带自己看看。

詹姆斯的朋友，已在黄埔区工作两年的“前辈”左志军带他了解黄埔的工作和生活环境。刚刚过去的2020年，黄埔区GDP等6项主要指标稳居中国所有经济开发区榜首。左志军所在的公司在黄埔创业十多年，已经成为行业领头羊。

2020年，面对新冠肺炎疫情的肆虐，中国率先控制住疫情，成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，吸引了不少国内外资本和怀抱梦想的年轻人前来创业。詹姆斯希望通过走访，带给大家一些信息。

左志军告诉詹姆斯，黄埔区最吸引人之处在于，它既是创业的热土，同时又留存了古老的文化。当历史古迹遇上科技企业加速器园区，历史与创新会碰撞出怎么样的火花呢？左志军带着詹姆斯去看有1400年历史的古海神庙——南海神庙，给他讲留在唐代神庙中的“外国人”的神奇故事。他们穿行于百年青砖窄巷、古朴祠堂、小桥流水，漫步古村，体会黄埔区的“前世”。随后，他们又来到科技企业加速器园区，参观生产一辆汽车比传统生产线节省一半时间的柔性汽车生产线，体验VR场景下全球专家共同开展研发、验证、试制等一系列工作，这是黄埔的“今生”。

一天的旅程，让詹姆斯认真考虑未来的选择：“黄埔太美了，它有古老和现代的不同面，我很喜欢这里，我想我可能会在这里定居。”如果想到中国创业，想知道如何在中国创业，就在“千年黄埔 创业热土”短视频中，跟随詹姆斯的步伐，看看广州黄埔区的“前世今生”。

(责编：张信凤、常红)