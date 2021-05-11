美国官员说，美国海军数艘军舰10日在霍尔木兹海峡遭遇伊朗伊斯兰革命卫队快艇，后者以“不安全且不专业”方式高速逼近，美军连开30枪示警，伊朗快艇随后离去。这是近两周海湾发生的第二起类似事件。伊朗方面暂时没有回应。

美国国防部发言人约翰·柯比在例行记者会上说，事发时，美国海军6艘军舰正在护送“佐治亚”号巡航导弹核潜艇穿越霍尔木兹海峡，核潜艇当时在海面航行。

护航舰中包括“蒙特雷”号导弹巡洋舰。据美联社报道，“蒙特雷”号9日在阿拉伯海拦截一艘装有武器的单桅三角帆船，武器据信运给伊朗支持的也门胡塞武装。

柯比说，伊朗革命卫队的13艘快艇配备武器，举动“咄咄逼人”。

美国第五舰队在一份声明中说，13艘伊朗快艇中的两艘后来脱离船队，转移到美军军舰的另一侧。两艘快艇随即高速逼近美军军舰，美方用无线电、声波设备、鸣笛等方式警告对方无果后，用0.5英寸口径机枪开火示警。伊朗快艇在美方第二轮开枪示警后撤离。双方距离最近时不到150码（约137米）。

柯比称，伊方这种行为可能导致擦枪走火或误判地区局势，“不符合任何人的利益”。

伊朗方面暂未回应美方说法。

这是最近两周发生的第二起类似事件。美国海军4月27日发表声明说，伊朗革命卫队3艘快艇前一天在海湾北部水域靠近美军海岸巡逻舰“霹雳”号和海岸警卫队巡逻舰“巴拉诺夫”号，“毫无缘由地拉近距离”，美伊舰船之间距离只有大约62米。

声明说，那两艘美军船只当时在国际水域执行例行任务。发现伊朗船只靠近后，美方人员利用无线电和其他设备发出警告，伊朗船只无动于衷，“霹雳”号随即开火示警，伊方船只随后离开。

按照美方说法，这是美军舰船近4年来首次向伊朗船只开火示警。

美国与伊朗目前正就重返伊核协议间接谈判。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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