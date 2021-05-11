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中阿博览会迎利好 20类进口展品可享税收优惠

2021年05月11日13:53 | 来源：新华社
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　　新华社银川5月11日电（记者任玮）记者从银川海关获悉，随着2021年中国-阿拉伯国家博览会日益临近，与会参展商迎来政策利好。根据财政部、海关总署、国家税务总局近期联合印发的《关于“十四五”期间中西部地区国际性展会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，中阿博览会展期内销售的免税额度内的进口展品将免征进口关税和进口环节增值税、消费税。

　　通知明确在展会期间，化妆品、工艺品、珠宝、首饰品、艺术品、玩具、游戏及运动用品等20类商品可享受税收优惠政策，每个参展商免税销售总额不超过2万美元。免税展品不包括国家禁止进口商品，濒危动植物及其产品，烟、酒、汽车以及列入《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》的商品。

　　据银川海关相关负责人介绍，此次税收优惠新政策在原有免征进口关税政策基础上，增加了免征进口环节增值税、消费税，平均可为参展客商减免税费30%，并在原有15类商品免税清单基础上，又增加了医药品、保健品，化学工业及相关工业的产品，地毯，古生物化石标本，矿物晶体标本5类商品，明确了以动植物为原料的食品、饮料也可享受税收优惠政策，这为更多客商参加中阿博览会创造了条件。

　　另外，新政策删除了对进口展品单件售价200美元或1000美元的限制，免税政策更具有普遍适用性。新政策的出台，将大幅降低中阿博览会参展客商的展会成本，提高参展客商积极性，市民也将在展会上见到更多物美价廉的进口商品。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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