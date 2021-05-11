新华社北京5月11日电（记者姬烨 王梦）日本首相菅义伟10日表示，他从未将东京奥运会当作头等大事来对待，他的首要任务是保证日本民众的生命和健康，东京奥运会是否举办，决定权在国际奥委会手里。对此，国际奥委会新闻发言人在接受新华社记者采访时进行了回复。

“世界各地的奥林匹克大家庭都在惦念着遭受疫情冲击的日本人民，他们正以团结和坚韧来应对这场危机。我们也将同我们的日本伙伴和朋友一道，继续全力以赴来确保奥运会和残奥会的安全举办。”国际奥委会新闻发言人在接受采访时说。

由于日本多个地区疫情恶化，日本政府5月7日决定，将东京都等四地的紧急状态延长到5月31日。国际奥委会主席巴赫原本5月中旬的访日行程也只能被迫推迟。日本最新民意调查显示，高达59%的日本民众希望取消东京奥运会。

国际奥委会新闻发言人表示：“除了非常严格的基于科学和经验的防疫措施之外，国际奥委会还针对赴日参加奥运会的各国（地区）代表团发起了一项非常成功的疫苗接种计划。这将确保奥运村绝大多数的居民在抵达日本时都接种了疫苗。该项目正是为了团结日本人民、保护日本人民以及奥运会和残奥会参与者而发起的。”

因疫情延期一年举行的东京奥运会按计划将于今年7月23日至8月8日举行。

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